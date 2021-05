Afrique: Communiqué de Presse du Comité Exécutif de la CAF

Le Comité Exécutif, présidé par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, prend des décisions importantes sur les compétitions, les présidents et vice-présidents des commissions permanentes de la CAF, à Kigali, au Rwanda.

Le Comité Exécutif (COMEX) réaffirme son engagement en faveur de la bonne gouvernance, du développement des infrastructures et de la professionnalisation de l'arbitrage en Afrique.

S.E. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, assisté de la Ministre des Sports, Mme Aurore Mimosa Munyangaju, ont participé à la réunion. Au cours de son allocution de bienvenue au Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et au Président de la FIFA, M. Gianni Infantino, S.E. Paul Kagame a mis l'accent sur le rapport entre le football et le développement en Afrique.

Le Comité a reconnu le travail accompli pour donner des bases solides au Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA, et pour la mise en œuvre du programme visant à renforcer la professionnalisation de l'arbitrage en Afrique.

M. Véron Mosengo-Omba, secrétaire général, a informé le Comité exécutif du rapport d'audit intérimaire du cabinet PWC commandé dès l'entrée en fonction du nouveau président, Dr Patrice Motsepe et du Secrétaire général.

Il constate notamment de potentielles irrégularités et un non-respect des procédures de gouvernance, d'audit et d'éthique en ce qui concerne la passation des marchés et la signature des contrats.

Le Président Patrice Motsepe et le secrétaire général ont exprimé leur engagement à prendre les mesures appropriées dès la soumission du rapport final d'audit de PWC, afin de garantir le respect des meilleures pratiques mondiales en matière d'audit, de gouvernance, de passation des marchés et d'appels d'offres.

Championnat Panafricain Interscolaire de Football CAF-FIFA

Le Président de la CAF a informé le Comité Exécutif de la décision de la Fondation Motsepe de faire don de 10 millions USD à la CAF, pour financer le Championnat Panafricain interscolaire de Football CAF-FIFA.

Le Comité a approuvé l'intégration du Championnat Panafricain interscolaire de Football CAF-FIFA dans les compétitions de la CAF.

Le développement des infrastructures

Sur la base d'une présentation documentée, le Comité a pris acte de l'état des infrastructures de football sur le continent et pris la mesure des besoins. Un projet de financement des améliorations nécessaires à hauteur d'un milliard de dollars lui a été présenté, qui devra faire l'objet d'un examen approfondi.

Professionnalisation des officiels de match en Afrique

Le Secrétaire Général a présenté au Comité exécutif, le programme de formation d'un corps d'élite d'arbitres au sein de la CAF, résultat d'un accord de collaboration signé avec la FIFA mais resté sans effet. Doté d'un budget de près d'un million de dollars par an, il vise à sélectionner sous contrat des arbitres qui seront payés, suivis et formés par des instructeurs techniques et physiques FIFA / CAF

Compétitions et autres décisions

Le comité exécutif de la CAF a approuvé les pays hôtes pour les compétitions suivantes:

· Ligue des Champions de la CAF-Total 2020/2021 : Maroc

· Coupe de la Confédération de la CAF-Total 2020/2021 : Bénin

· Ligue des Champions féminine de la CAF-TOTAL 2021 : Egypte

· Coupe d'Afrique des Nations U20 Total 2023 : Egypte

· Coupe d'Afrique des Nations U17 Total 2023 : Algérie

· Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 : Mozambique

Le Comité Exécutif a, enfin, approuvé les décisions du Comité d'Urgence relatives au report des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ™ qui devaient se jouer en juin 2021. Les rencontres des éliminatoires se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022.

CAF | Direction de la communication

communications@cafonline.com

EXCO KIGALI -05-2021-FR [PDF]