Cote d'Ivoire: Affectation en ligne des élèves de 6e/Choix de l'établissement d'accueil - Priorité accordée désormais aux plus méritants

Une campagne nationale d'information sur l'affection en ligne des élèves de 6e après les examens à grand tirage a été lancée, vendredi, au Lycée Sainte Marie de Cocody.

Le processus d'affection en ligne des élèves en classe de 6e se fera désormais suivant deux parcours : le premier parcours dédié aux élèves qui obtiendront au moins 153 points à l'examen et le second à ceux qui auront obtenu entre 85 et 152 points, ont annoncé le vendredi 14 mai, au Lycée Sainte Marie de Cocody, les autorités en charge des orientations.

Une rencontre a été organisée à cet effet, au sein de cette école d'excellence, entre les émissaires du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, et tous les acteurs de la communauté éducative et les parents d'élèves.

C'était la première d'une série de rencontres d'information et de sensibilisation à cette nouvelle donne qui se tiendront sur toute l'étendue du territoire national, a fait noter le directeur de l'orientation et des bourses, Ayékoé Kobon Jérôme.

A l'en croire, le premier jour du processus d'affectation en ligne qui sera fixé après les examens à grand tirage et la proclamation des résultats, sera consacré exclusivement aux élèves ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 153 points. Ils sont considérés comme étant les plus méritants et auront sur cette base la possibilité de faire en premier, le choix de leur collège ou leur lycée d'accueil aussi bien public que privé.

Cette première étape, a précisé Ayékoé Kobon Jérôme, durera 24 heures, ensuite dès le lendemain, les autres élèves admis avec moins de 153 points pourront à leur tour procéder à leur affectation en ligne. Cette seconde étape se tiendra sur une période de trois semaines.

Ayékoé Kobon Jérôme a, toutefois, fait une recommandation de taille : « l'affectation en ligne doit être faite uniquement par les parents ou à défaut sous leur supervision. Afin d'éviter les erreurs car il y aura moins de recours une fois l'affection en ligne validée. Il vaut mieux être acteur du choix de l'établissement devant accueillir votre fils ou fille même si ce choix ne sera pas toujours préférentiel que de subir le choix de l'administration ».

Rappelons que l'affection en ligne des élèves en 6e est généralisée depuis deux ans maintenant, après la phase pilote qui n'a concerné que la Direction régionale d'Abidjan 1 en 2018.

Ce processus est appuyé financièrement et techniquement par le Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (Pagdf) et la Banque mondiale. Cet appui entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer la gestion des ressources et la qualité de services au niveau de l'éducation nationale.

En 2020, le taux d'élèves ayant été affectés en ligne s'est élevé à 90% contre 85% en 2019. Cette année, Ayékoé Kobon Jérôme a fixé le cap à 100%.