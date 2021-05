Algérie: Bejaia - Journée sans voitures à Seddouk

Bejaia — La ville de Seddouk, localisée au cœur de la Soummam, à 60 km au sud-ouest de Bejaia, a organisé, samedi, une journée sans voitures avec comme but majeure, faire prendre conscience sur la nécessité de lutter contre la pollution automobile et par ricochet agir pour préserver l'environnement.

Initiée par l'association écologique "Seddouk écologie permanente" (S.E.P) sous le thème générique "Ensemble changeons nos comportements", la manifestation a valu par le maintien volontaire des véhicules dans leurs aires de stationnement.

"Tous les moyens possibles ont été réunis pour mobiliser la population", expliquera Idjed Malek, président de l'association S.E.P, laquelle, par cette sortie ne vise rien d'autre que donner "un nouveau souffle à l'environnement dans la région" et à favoriser la promotion de bons gestes civiques et écologiques, à travers le respect du milieu naturel et sa préservation contre la pollution sonore, de l'air liée au trafic routier, entre autre et des déchets ménagers, soit "tout ce qui peut aider et favoriser le changement de nos comportements dans notre environnement", a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, l'effort a été fortement axé sur les enfants et les écoliers pour les sensibiliser au geste écologique et ancrer en leur sein une culture plus soucieuse de l'environnement et de la propreté de leurs cadres de vie.

A ce titre, les expositions dressées, à l'occasion et célébrant les produits traditionnels et biologiques, en sont les exemples, dira une exposante, venue y participer avec des couffins en osier.

Au-delà de son volet environnemental intrinsèque, la manifestation a pris des allures de fête et de rencontres ayant drainé des centaines de familles et a mobilisé même dans les communes limitrophes de Sidi-Aich et d'Akbou, des visiteurs qui n'ont pas pu faire autrement que d'y venir en voiture.

Une entorse à l'esprit de la manifestation mais qui valait la chandelle du déplacement. Peut-être que l'occasion va leur donner la possibilité, à l'avenir, de voyager plus dans les transports en communs, très fournis du reste dans la région.