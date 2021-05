Afrique: Un Sommet décisif

Il se pourrait bien que le Sommet sur le financement des économies africaines qui réunira à Paris, demain, dix-huit chefs d'Etat et de hauts responsables d'institutions internationales marque un tournant dans les relations multiséculaires que l'Europe et plus précisément la France entretiennent avec le continent africain.

Se tenant dans le moment très particulier où la crise sanitaire provoquée par le coronavirus se conjugue avec une crise économique dont personne aujourd'hui ne peut dire quelle sera l'issue, cet échange au plus haut niveau doit permettre de traiter les questions essentielles dont dépend le sort de plus d'un milliard et demi d'êtres humains.

S'il est trop tôt pour dire ou même imaginer quelles décisions seront prises à l'issue de ce Sommet réuni dans le but d'aider les Etats et les gouvernements africains à résoudre les problèmes auxquels ils se trouvent présentement confrontés, il ne l'est pas pour avancer que le Vieux continent va maintenant se mobiliser dans ce noble but. Avec, en tête des priorités, l'assainissement des finances publiques que la double crise présente a, comme on dit, lourdement plombées et le maintien voire même l'augmentation des investissements qui permettront une hausse générale du niveau de vie génératrice elle-même des grands progrès sociaux que les populations attendent.

Le fait que ce Sommet se tienne à Paris et qu'Emmanuel Macron en soit non seulement l'initiateur mais aussi le pilote confirme le fait que la France, en dépit des problèmes auxquels elle se trouve elle-même confrontée, a réellement pris la juste mesure des défis que l'Europe doit aujourd'hui relever si du moins elle veut conserver son influence à l'échelle mondiale. En invitant près d'une vingtaine de ses homologues africains à venir débattre sur le sujet en présence des représentants des principales institutions de la gouvernance mondiale, tout particulièrement le Fonds monétaire international, le président français marque de façon claire que l'Afrique est et doit rester le premier partenaire de l'Europe.

Alors que la Chine s'emploie de façon spectaculaire à accroître sa présence sur toute l'étendue du continent, que la Russie s'organise elle-même pour retrouver la place qu'elle y occupa au lendemain des indépendances, que les Etats-Unis conduits par le nouveau président Joe Biden étudient les voies à suivre afin d' y accroître leur influence, le Sommet de Paris prend dès à présent une dimension particulière. Outre le fait qu'il abordera de front les questions essentielles dont seule la résolution peut permettre à l'Afrique d'entrer dans une nouvelle ère, il témoignera de l'attention, de l'intérêt que les dirigeants du continent portent eux-mêmes à l'Europe.

Il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron le dira clairement dès ce soir lors du dîner que lui-même et son épouse Brigitte organisent au Palais de l'Elysée pour les chefs d'Etat et leurs épouses présents à Paris. Un dîner amical certes, mais qui confirmera s'il en était besoin l'attention que porte au continent le président français.