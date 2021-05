Congo-Brazzaville: Gare aux destructeurs de l'enseignement !

Ils sont là et vibrent à contre-courant de la réalité éducative. Ils travaillent pour des vrais « faux résultats », mais d'apparence meilleure. Résultats qui vont à l'encontre du niveau réel des élèves tant souhaité par des pouvoirs publics, des parents et la société tout entière. Que sont alors ces destructeurs de l'enseignement ?

Ces destructeurs sont de deux grandes catégories. La première, c'est celle qui crée des stratégies pour chercher à composer à la place des vrais candidats lors des examens et évaluations moyennant des récompenses financières. La deuxième, formée des complices aux allures tricheurs qui s'efforcent à mettre en place, et de manière fugitive, des soi-disant « labos », qui sont pour eux, des lieux où seront traitées certaines épreuves proposées aux évaluations ou aux examens.

Ces destructeurs ont en tête tous les calendriers des évaluations qui se déroulent au niveau de l'enseignement général, au niveau de l'enseignement technique ou au niveau de l'enseignement supérieur. Ils sont là, autour des écoles pour se familiariser avec des responsables des établissements scolaires ou des universités et instituts pour assouvir plus tard leurs ignominieux calculs. Comme qui dirait, ils font semblant d'être amis de tel ou tel responsable éducatif pour bien connaître ce qui se passe au sein de tel ou tel secteur de l'enseignement. Toujours affairistes, ces gens-là, ont toujours devers eux des gros sacs remplis d'une paperasse inouïe.

Cette première catégorie, à la manière des cyber-criminels, prend le risque d'aller vers des écoles, quand arrive le moment des campagnes d'inscription aux examens, évaluations et d'autres tests, pour solliciter des « services ». Elle se dit d'être capable de « jouer » le jeu, c'est-à-dire répondre sans être inquiétés à la place des vrais candidats en prenant par circonstance les références desdits candidats. On les voit jamais fréquenter tel ou tel établissement scolaire, mais curieusement se substituent aux candidats le jour des évaluations. Pourquoi faire ? Réponse : travailler à la place des candidats. Ce sont des élèves à la fois fantômes et mercenaires.

Certains d'entre eux ont pris même la salle habitude d'osciller entre la ville et les campagnes. Ils sont en ville pour soi-disant des raisons médicales, et attendent de remplir des salles de classe en campagnes lors des évaluations, tests et examens. Ce sont des vrais destructeurs de l'enseignement.

Les autorités éducatives ayant compris le jeu de cette deuxième catégorie, celle des « labos » dans des écoles, cette catégorie est en train de mettre un nouveau scaphandre pour échapper aux radars des autorités. Ces « labos » ne sont plus au sein des écoles, mais sont plutôt devenus ambulants. Ils sont là, ces spécialistes de cette deuxième catégorie à quelques mètres aux alentours de là où se déroulent des évaluations, examens et tests pour chercher à exercer des « pressions amicales » sur des surveillants et le dispositif sécuritaire mis en place afin de faire pénétrer dans des salles des sujets traités. Gare aux hommes aux gros sacs qui oscillent sans cesse autour des centres d'examens et évaluations !

En plus de ces deux grandes catégories phares qui détruisent l'enseignement, il y a aussi bien d'autres, notamment des parents qui marchandent le passage de leurs enfants, des écoles qui recrutent des élèves sans bulletins de notes, des enseignants qui distribuent des notes de façon arbitraire et des élèves qui n'accordent plus du crédit à la lecture véritable.

Que cela soit clair, nous n'avions su que dénoncer certaines pratiques inouïes qui participent à la destruction de l'enseignement, mais nous n'avons pas traité ici toutes les causes de la baisse du niveau scolaire, car elles sont nombreuses bien qu'elles soient décriées chaque fois. Affaire à suivre !