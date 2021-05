Sénégal: Matam (Nord-Est) célébration de la fête de la korité - L'imam Râtib prêche le pardon et appelle les fidèles à l'en - traide et la solidarité

Sous un soleil d'aplomb, les fidèles musulmans en grand nombre ont convergé dès les premières heures vers le grand carrefour de la commune situé dans le quartier du centre, qui a servi de lieu de prière.

Dans son sermon, l'imam râtib a prêché le pardon, la concorde et a appelé les fidèles à l'entraide et la solidarité. L'imam Thierno Fall, après avoir formulé des prières pour la Ummah islamique s'est beaucoup appesanti durant son sermon sur les attributs du pardon dont les caractéristiques suppléent la mansuétude et la magnanimité.

S'épanchant sur les bienfaits du jeûne, le religieux s'est aussi prononcé sur l'entraide et la solidarité, en déclarant que « les musulmans doivent rester solidaires et faire preuve de compassion les uns envers les autres et se soutenir mutuellement et coopérer dans tout ce qui est bien ».

Parlant de la zakatoul fitr (moûroum koor), l'imam a rappelé, qu'au terme du jeûne du mois de Ramadan, tout fidèle doit s'en acquitter pour son propre compte et pour le compte de toute personne à sa charge dont il assure la nourriture.

Précisant qu'il s'agit d'un acte de solidarité obligatoire (en nature ou en argent) qui s'applique à tout musulman majeur ou mineur, même au bébé d'un jour sauf la personne qui n'a pas de quoi assurer le repas et le dîner d'une journée, qui en est exemptée. « C'est un soutien à l'indigent ou au pauvre, le jour de la fête pour lui éviter d'aller mendier et lui permettre de participer plus ou moins aux réjouissances de ce jour comme la grande majorité des croyants», explique-t-il.