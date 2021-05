Sénégal: Solidarité pour la fête de Korité - Le guide de la communauté chiite du pays soulage les démunis

La fête de Korité, c'est trois jours pour le responsable de la communauté chiite du Sénégal. Et pour donner l'occasion aux moins nantis de profiter de ces jours et oublier leurs conditions pendant la fête marquant la fin du ramadan, le président de l'Institut Mozdahir International a procédé à la distribution de viande aux populations des localités environnantes du nouveau siège de son ONG.

Ainsi, une trentaine de moutons ont été immolés et distribués par le Cherif Mohammed Aly Aïdara.

Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante musulmane pour donner à ces « coreligionnaires » les moyens de bien profiter de ces « trois jours de la fête de la Korité ». Une action qui est perpétuée depuis plus de vingt ans selon Cherif Mohammed Aly Aïdara, guide de la communauté chiite sénégalaise. « On a l'habitude de le faire le jour de l'Eid, pour le Ramadan comme pour la Tabaski, on essaye d'avoir le maximum possible de moutons, de bœufs et même de chameaux pour pouvoir aider les familles démunies, les rendre un peu heureuses pendant les jours de fête», a dit le guide religieux. Des populations démunies de l'intérieur ont également bénéficié de ce soutien par l'intermédiaire des représentations de la communauté chiite installées dans différentes régions, notamment Kolda, Vélingara, Fatick, Dahra Djolof, Louga, et Kaolack. « Les gestes que je fais ici, les représentants dans ces différentes régions le font», a dit le président de l'Institut Mozdahir International, qui ajoute que « ces dons viennent de mes disciples et 80% proviennent d'un pays comme le Koweït et les pays du Golfe ».

Un geste salué par les récipiendaires qui se disent victimes des effets de la crise sanitaire mondiale car « Ce geste vient à son heure parce que vu le contexte de la pandémie qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont dans l'informel et la pandémie a beaucoup touché le secteur ... Vraiment, ça vient à point nommé», a témoigné l'un d'eux Sanou Ngom. Ce dernier lance un appel à une solidarité discrète : « D'ailleurs, je demande aux autres responsables de suivre l'exemple de Chérif, d'aider les gens démunis et de manière discrète», a-t-il dit.