Algérie: Conflit à Ghaza - Goudjil appelle la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités

Alger — Le Président du Conseil de la nation M. Salah Goudjil a appelé, dimanche, lors d'un entretien téléphonique avec le président du Parlement turc, M. Mustafa ?entop, la communauté internationale à "assumer pleinement ses responsabilités" par rapport à la question palestinienne, à travers des décisions permettant de mettre fin de manière "définitive et urgente" à cette tragédie.

"La question palestinienne et notamment les conséquences de l'agression israélienne contre la Bande de Ghaza et les atteintes à l'intégrité du troisième Lieu Saint de l'Islam, El Qods, ont été au centre de l'entretien téléphonique entre les présidents des deux Chambres", souligne le communiqué du Conseil de la Nation.

"Les deux parties ont réitéré leur ferme condamnation et réprobation de la politique de colonisation exercée par l'entité sioniste, devant l'inaction et la complicité de certains pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que, l'indifférence d'autres instances internationales concernées par le règlement de ce conflit, des parties qui ont toujours appliqué, la politique du deux poids deux mesures quant il s'agit de la protection du peuple palestinien et de la défense de son droit légitime à établir son Etat indépendant avec pour capitale El Qods", ajoute la même source.

La communication téléphonie entre les présidents des deux chambres a porté également, selon le même communiqué, sur "l'évolution des situations au niveau local et régional, à l'instar de la lutte antiterroriste et le processus de règlement de la crise libyenne".

Les deux parties ont exprimé leur "volonté commune d'accorder à ces relations plus d'intérêt et de les étendre à des horizons plus vastes à travers notamment, l'optimisation des mécanismes de concertation et de coordination", afin d'accompagner la coopération établie entre les deux pays et gouvernements dans divers domaines, dans le strict respect des intérêts mutuels des deux peuples et des deux pays, conformément aux démarches, aux efforts et aux orientations des Présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République et M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République turque", indique le communiqué du Conseil de la Nation.