Maroc: Aide aux Palestiniens - SM le Roi a "encore une fois donné l'exemple en se mettant à l'action" (chercheur rwandais)

Kigali — En donnant Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a "encore une fois donné l'exemple en se mettant à l'action» en vue d'alléger les souffrances qu'endurent les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a affirmé le chercheur et spécialiste rwandais de l'Afrique, Andre Gakwaya.

L'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, reflète la "solidarité agissante" du Maroc avec le peuple palestinien et illustre, si besoin est, un soutien sincère et indéfectible à faire prévaloir le bon droit attaché à la juste cause palestinienne, a souligné M. Gakwaya, qui est également directeur général de l'Agence rwandaise d'information (ARI).

"Cette généreuse initiative Royale en cette conjoncture difficile témoigne de l'appui infaillible du Royaume du Maroc en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, qui a toujours été la première victime du conflit israélo-palestinien", a ajouté ce chercheur et grand spécialiste rwandais de l'Afrique.

"Cette action noble illustre, sans équivoque, une persévérance inconditionnelle et sincère à faire prévaloir le bon droit et la justesse de la cause palestinienne et à apporter un soutien humanitaire urgent au peuple palestinien", a-t-il relevé.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.