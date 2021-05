Algérie: Le président Tebboune ordonne l'entame de l'exploitation de la mine de Gar Djebilet

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, l'entame de l'exploitation effective de la mine de fer de Gar Djebilet, dans les plus brefs délais, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Le président Tebboune a donné ces directives au terme de l'exposé du ministre de l'Energie et des mines sur l'état et les perspectives de nombre de projets structurants du secteur des mines, ajoute le document.

Dans ce sillage, le président de la République a ordonné "d'entamer de l'exploitation effective de la mine de fer de Gar Djebilet, dans les plus brefs délais et de poursuivre la mise en œuvre de tous les projets y afférents pour parachever le plan d'investissement adopté, jusqu'à atteindre les objectifs tracés en matière d'approvisionnement du marché national en acier et d'exportation de ses dérivés pour la prochaine étape".

Par ailleurs le président de la République a donné des directives à l'effet d'interdire l'importation de marbre et de céramique dans leur forme finale et de revoir le système juridique de l'Agence nationale des activités minières, en vue de définir un mécanisme plus efficace et plus performant à même de maitriser et réguler l'exploitation des richesses minières que recèle notre pays.