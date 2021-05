Maroc: Grâce Royale au profit de 810 personnes

12 détenus pour extrémisme et terrorisme et 17 prisonniers condamnés dans le cadre des évènements de la région d'Al Hoceima graciés

A l'occasion de l'Aïd Al Fitr, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 810 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice. Voici le texte du communiqué :

"A l'occasion de l'Aïd Al Fitr de cette année 1442 H. - 2021 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue sa gloire, a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 810 et se présentent comme suit :

Les bénéficiaires de la grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 606 détenus se répartissant comme suit :

- Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 28 détenus.

- Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 576 détenus.

- Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de deux détenus. Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 204 personnes se répartissant comme suit :

- Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 62 personnes.

- Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes.

- Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne.

- Grâce sur la peine d'amende au profit de 131 personnes.

Parmi les bénéficiaires de la grâce Royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à cette heureuse occasion, il y a 12 détenus qui ont été condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme ayant participé à la 7ème édition du Programme "Réconciliation" (Moussalaha).

Cette bienveillance Royale intervient en réponse aux demandes de grâce que ces détenus soumettent à Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le glorifie, après avoir officiellement annoncé leur rejet de toute forme d'extrémisme et de terrorisme, ainsi que leur ferme attachement aux constantes et aux sacralités de la Nation et aux institutions nationales.

Les bénéficiaires de cette Haute initiative Royale sont répartis comme suit:

- Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de neuf détenus.

- Remise de la peine d'emprisonnement au profit de trois détenus.

Et en considération des circonstances familiales et humaines des personnes condamnées dans le cadre des évènements de la région d'Al Hoceima, et en concrétisation de la volonté Royale dans toutes les occasions, Sa Majesté le Roi a octroyé sa grâce Royale à 17 détenus sur le reliquat de la peine d'emprisonnement.

Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier MoulayAl Hassan, ainsi que tous les membres de la famille Royale".

Amir Al-Mouminine accomplit la prière de l'Aïd Al-Fitr

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a accompli, jeudi 1er Choual 1442 de l'Hégire, correspondant au 13 mai 2021, la prière de l'Aïd Al-Fitr. A l'instar des membres de son peuple fidèle, S.M le Roi a bien voulu accomplir cette prière sans prêche et ce, dans le cadre du respect des mesures préventives prises par le Royaume pour faire face à la pandémie du coronavirus.

S.M le Roi félicite les chefs d'Etat des pays islamiques

Sa Majesté le Roi MohammedVI, AmirAl Mouminine, a adressé des messages de félicitations aux chefs d'Etat des pays islamiques, à l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al-Fitr. Dans ces messages, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux aux chefs d'Etat des pays islamiques.