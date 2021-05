Afrique: Maaden Mauritanie au chevet des orpailleurs

Fidèle à sa mission d'encadrement et d'assistance technique des exploitants artisanaux et semi industriels miniers, la société Maaden Mauritanie est en passe de lancer une large opération de distribution d'un grand nombre d'équipements, de matériels et d'outils de travail au profit des orpailleurs actifs dans les zones de "Khneivissat" et de "Tijirit".

Créée en mai 2020, la société Maaden Mauritanie qui est chargée principalement de suivre l'activité minière artisanale et semi-industrielle, suit de très près les différentes activités de l'exploitation artisanale de l'or, du forage des puits jusqu'à la phase de la vente, en passant par le convoyage, le broyage, le concassage, la purification. Mieux, elle ne lésine pas sur les moyens pour accompagner les orpailleurs pour qu'ils soient dans des conditions de vie adaptées en termes d'eau, d'électricité, de voirie et de santé.

Et l'on doit à la vérité de dire que, soucieux de la situation réelle des orpailleurs, tout comme de la protection de l'environnement, le directeur général de Maaden Mauritanie, M. Hamoud Ould M'Hamed, a multiplié les visites de terrain dans les zones concernées et les sites d'exploration dans les wilayas de Dakhlet-Nouadhibou, du Tiris Zemmour et de l'Inchiri.

Des visites de terrain à l'issue desquelles la société Maaden Mauritanie s'était engagée dans une large concertation, véritable opération d'implication de tous, pour une prise de conscience de part et d'autre des obligations qui pèsent sur chaque partie.

Il s'agissait avant tout de l'encadrement et de la formalisation de l'activité artisanale qui avait commencé par l'exploration de l'or de surface par des moyens de détection rudimentaires pour aboutir à des unités de traitements de haute technologie.

De même qu'il s'agissait de prendre l'avis de tous pour réguler le secteur, améliorer son efficacité, le faire connaître et relever les défis y afférent, notamment la problématique des travailleurs migrants, la question des frontières, le respect des normes de sante et de sécurité, les questions environnementales, les problèmes liés à la commercialisation et la traçabilité des produits.

Des séries de réunions et de rencontres entre le directeur général de la société Maaden Mauritanie et les représentants des orpailleurs qui feront se dissiper les méfiances pour laisser s'installer la confiance et la bonne entente.

Des efforts constants menés par M. Hamoud Ould M'hamed pour résoudre tous leurs problèmes afin de fournir aux orpailleurs un environnement décent et sûr pour leur travail dans les couloirs dédiés à la société Maaden Mauritanie par le Gouvernement.

Et c'est dans cet esprit de bienveillance que la société envisage à présent une opération de distribution d'un grand nombre d'équipements qui profiteront aux orpailleurs invités à évacuer la zone de TEMAYA (plus connue sous le nom de Tevragh Zeina), près de la mine de la société canadienne KINROSS Tasiast.

Tout récemment, une étude, la première, concluante géologiquement, a été faite par la société pour identifier et viabiliser un site d'accueil très riche pour installer ces orpailleurs et où ils pourront bénéficier de parcelles.

Faut-il rappeler que la décision d'évacuation de la zone de TEMAYA (Tevrag-zeina) est le résultat de la réunion tenue par la direction générale de la société Maaden Mauritanie avec les concernés le 1er février dernier à propos des mécanismes appropriés à tous en application des engagements contractés entre les autorités et la société KINROSS.

C'est dire qu'en procédant sous peu et tout juste après une opération de distribution d'eau potable dans les zones de prospection à Chegat, Tasiast et Tijirit, à la distribution de lots de matériels et équipements renfermant des gants, des lunettes de protection, des masques, des gilets lumineux, des foreuses, des marteaux, des perceuses, des groupes électriques, des ambulances et des quantités de différents médicaments, la société Maaden Mauritanie n'en finit pas d'être au chevet des orpailleurs.

Mohamed Ould Khattatt