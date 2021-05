Cote d'Ivoire: 16 mai - Journée internationale du vivre ensemble

Depuis le 8 décembre 2017, l'Onu a décrété le 16 mai la « Journée internationale du vivre-ensemble dans la paix ». Il s'agit, à travers elle, de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité.

Tout un chacun est donc invité à cette occasion, à exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie.

Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie.

En Côte d'Ivoire, à travers ses discours, le Président de la République, Alassane Ouattara, prône le vivre-ensemble en invitant les uns et les autres à l'acceptation de tous dans la diversité.

Indiquant que c'est dans le vivre-ensemble, la paix et l'acceptation de tous que le pays se développe.