Afrique: Coupe de la CAF - La JS Kabylie en conquérant à Sfax

Après la Ligue des champions, les quarts de finale aller sont au programme ce dimanche en Coupe de la CAF.

La JS Kabylie aura fort à faire sur le terrain du CS Sfaxien, un habitué de la compétition, dans un chaud derby maghrébin. L'équipe de la JS Kabylie affrontera, ce dimanche, son homologue tunisienne du CS Sfaxien en quart de finale aller de la Coupe de la CAF au stade Taïeb Mhiri.

« On a la capacité et la possibilité d'aller en demi-finales. Mes joueurs ont conscience de ça. J'espère qu'ils vont tout faire pour arriver à ce match de Sfax en ayant bien récupéré et avec un gros mental pour réaliser une performance », a confié le coach des Canaris, Denis Lavagne.

C'est dans un bon état d'esprit que les Jaune et Vert se sont préparés à Tizi-Ouzou avant le déplacement en Tunisie. Suspendu pour cette rencontre, Rezki Hemroune dira de son côté dans un entretien accordé à Sport News Africa : « Quand on parle d'un quart de finale de Coupe de la CAF, il n'y a pas de favori ou d'équipe en forme. Il faut donc être présent le jour J. Et nous allons tout donner pour se qualifier. »