Congo-Kinshasa: Puna/Softa - Elysé Bokumwana et Djo Mukuna discutent modalités

Les échéances électorales prochaines en République Démocratique du Congo traversent déjà les esprits des hommes et femmes de la classe politique congolaise.

Alors que plusieurs observateurs tant au niveau national qu'international se focalisent sur des réformes ainsi que la désignation de nouveaux animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le Vice-ministre du Budget et Président du Parti de l'Unité pour l'Alternance (PUNA), Elysé Bokumwana et Maître Djo Mukuna affûtent leurs armes en vue d'affronter de la plus belle des manières les scrutins prochains à travers une vision ambitieuse baptisée "cap 2023". C'est la raison de la présence de Me Djo Mukuna, en sa qualité de Coordonnateur de l'ASBL Soutien à Félix Tshisekedi pour l'Alternance (SOFTA), dans le cabinet de travail d'Elysé Bokumwana, mercredi 12 mai 2021.

Au cours de leurs échanges, le Président du parti de l'Unité pour l'Alternance, Elysé Bokumwana et Maître Djo Mukuna, Coordonnateur de Soutien à Félix Tshisekedi pour l'Alternance (SOFTA) ont tablé sur la formalisation d'un partenariat entre leurs structures respectives dans l'optique de soutenir les actions du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers sa vision de l'Union Sacrée de la Nation et d'affronter, en parfaite collaboration, les élections à venir à tous les niveaux. Echanges fructueux, compromis trouvé, les deux personnalités se sont convenues de doter à la fédération qui regroupera dorénavant leurs structures politiques sœurs, un siège dans la commune de Kasa-Vubu.

Il y a lieu de noter que le Vice-ministre du Budget, Elysé Bokumwana et Maître Djo Mukuna, Coordonnateur de l'Asbl Soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance (SOFTA) sont des alliés de taille de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti cher à l'Honorable 1er Vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund. Avant la publication du Gouvernement Sama Lukonde, Elysé Bokumwana dirigeait la Coordination, par intérim, des Forces politiques et sociales alliées de l'UDPS et Djo Mukuna, pour sa part, avait la charge des stratégies au sein des Forces Politiques et Alliées de l'UDPS. Ce qui justifie une affinité entre le PUNA et SOFTA, leurs structures politiques très ambitieuses.