Kenya: Le Nonce Apostolique exhorte les chrétiens à éviter le tribalisme et à embrasser l'unité

Bungoma — Les chrétiens doivent s'éloigner du tribalisme qui conduit à la division du peuple de Dieu et embrasser l'unité pour faire régner la paix. C'est ainsi que Mgr Bert van Megen, Nonce apostolique au Kenya, s'est adressé aux chrétiens présents lors de la consécration de la cathédrale du Christ Roi du diocèse de Bungoma.

"Nous sommes une nouvelle famille, la famille de Dieu, qui va au-delà des différences tribales qui nous divisent", a remarqué le nonce dans son homélie. "Mon souhait est que ce beau bâtiment, auquel tant d'entre vous ont contribué, financièrement ou par leur travail et leur engagement, puisse contribuer à une plus grande unité dans le diocèse, afin que les chrétiens de Bungoma deviennent une seule famille en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont collaboré sont les pierres, la maçonnerie, les piliers, les fenêtres, les tuiles et, bien sûr, l'autel."

"C'est la maison du Seigneur et personne d'autre ne peut revendiquer de droits. La seule parole qui doit être prononcée ici est la Parole de Dieu, pas de débat politique, pas de disputes ni de médisances", peut-on lire dans le document parvenu à l'Agence Fides, où le représentant du Saint-Père met en garde les fidèles contre l'utilisation de l'Église comme plate-forme pour des conventions politiques. "Les disciples du Christ sont la demeure de l'Esprit Saint qui nous appelle à être unis."

"Comme le dit saint Paul, il y a ceux qui plantent, ceux qui arrosent, ceux qui désherbent, et puis il y a ceux qui récoltent", a déclaré Mgr Obanyi, administrateur apostolique du diocèse de Bungoma et Ordinaire local du diocèse de Kakamega, en remerciant les fidèles pour leur travail acharné et leur dévouement jusqu'à l'achèvement de la cathédrale. "Je fais partie de ceux qui se sont retrouvés à récolter ce qui avait été planté et je souhaite exprimer ma gratitude à ceux qui ont mis leur cœur et leur esprit dans ce travail."

La cathédrale est la plus grande du Kenya et peut accueillir jusqu'à 4 000 personnes. Le projet a vu le jour à l'initiative de l'ancien Ordinaire local de Bungoma, l'évêque Norman King'oo Wambua, qui officie désormais dans le diocèse de Machakos et qui était également présent pour l'occasion.