Ile Maurice: Hiver 2021 - Le thermomètre pourrait descendre à 11º C

Sortez pulls, chaussettes et couettes car la température chutera dans les prochains jours. C'est ce que prévoit la météo dans son Winter 2021 Seasonal Outlook publié vendredi. Selon les prévisions, la température normale en hiver pendant la journée avoisinera les 22º C dans les hauts contre 26º C sur le littoral. La nuit, le thermomètre affichera 16 º C sur les hauts et environ 19 º C sur les régions côtières. Pour cette saison hivernale, les températures maximales le jour et la nuit seront légèrement au-dessus de la normale, soit 0,5 º C à 1º C.

Cependant, la météo prévoit une chute de température jusqu'à 11º C pour fin août et septembre. En raison des variations intra-saisonnières, où les Mascareignes seront sous l'influence de puissants anticyclones, les îles peuvent connaître des températures diurnes inférieures à la normale. À Rodrigues, la température minimale peut chuter à environ 14º C sur les terrains élevés. La pluie devrait être légèrement supérieure à la normale pour la première moitié de la saison et légèrement inférieure pour la seconde moitié. Ainsi, les précipitations cumulées cet hiver seront proches de la normale, soit environ 630 mm. La plupart des pluies se concentreront sur le plateau central, à l'Est et au Sud. Des précipitations normales de 400 mm sont attendues sur Rodrigues.