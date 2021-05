Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur et Recherche scientifique - Les gestionnaires des ressources humaines du ministère renforcent leurs capacités

La Direction des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Drh/Mesrs) a organisé, récemment, à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) à Cocody, un atelier portant sur l'harmonisation de la gestion des ressources humaines et l'utilisation de l'application web dite Système de gestion des ressources humaines du Mesrs (Sygrh).

Ont pris part à cette rencontre, qui s'est déroulée sur deux jours, les gestionnaires des ressources humaines de toutes les structures sous tutelle du Mesrs, à l'exception de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (Ipci).

L'atelier, au dire de Djimbala Diakité, directeur des ressources humaines du Mesrs, a pour objectif d'améliorer et d'optimiser la gestion des ressources humaines de l'administration centrale et des structures sous tutelle par le renforcement de leurs capacités. L'activité s'est articulée autour des échanges sur différentes thématiques.

« Pour atteindre ses objectifs de performances, la Drh a mis en place une application web de gestion des ressources humaines appelée Système de gestion des ressources humaines du Mesrs (Sygrh). Ce système informatique doit nous permettre, lorsque tous les modules seront implémentés, de pouvoir obtenir, d'un seul clic, où que l'on soit, toutes les informations relatives aux ressources humaines en général et à chaque agent », a indiqué Djimbala Diakité. Il a ajouté que le Mesrs compte des directions d'administration centrale et 17 structures sous tutelle avec un effectif global de plus de 9000 agents.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a, dans son discours d'ouverture, marqué son intérêt pour le renforcement des capacités des ressources humaines. Il a invité les gestionnaires des ressources humaines du Mesrs à maîtriser les procédures techniques et outils modernes de gestion de sorte à favoriser une meilleure utilisation des personnels mis à la disposition du ministère.