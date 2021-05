Cote d'Ivoire: Examens et Concours - La ministre Mariatou Koné en visite de travail à la Direction des examens et concours

Dans le cadre des prises de contact avec les structures de son département ministériel, le Professeur Mariatou KONE, Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation s'est rendue, le 11 mai 2021, dans les locaux de la Direction des examens et concours (Deco), dirigée par Madame Dosso Nimaga.

Cette visite a été marquée par une séance de travail et une visite guidée des locaux de la nouvelle Deco, sise au Plateau entre la Bibliothèque Nationale et le Musée des Arts et Civilisation d'Abidjan.

Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés notamment l'organisation des Examens et Concours en général avec un point d'honneur sur l'organisation de la session 2021.

S'adressant au personnel, la ministre Mariatou Koné a exprimé son satisfecit face au travail abattu: « Je voudrais vous féliciter pour les différentes présentations et pour le travail abattu. De l'extérieur, on n'imagine pas toute l'industrie qui est derrière la sécurisation des examens. Madame la Directrice, je voudrais vous féliciter pour ce travail exécuté avec abnégation et professionnalisme ».

Cependant, le Professeur Mariatou Koné a fait part de ses préoccupations face à certaines zones d'ombres dans le fonctionnement de la Deco.

C'est d'ailleurs pourquoi, elle a bien voulu comprendre certaines fonctionnalités. « Quelles sont les difficultés rencontrées ? Tous les candidats sont-ils inscrits et si non pourquoi ? Les sujets sont-ils en adéquation avec les programmes scolaires dans les classes d'examens ? Autre préoccupation, comment est gérée la question des cartes d'identité scolaires ? » et bien d'autres ...

Au chapitre des recommandations, elle a observé que la sécurisation des examens a mis fin au phénomène du "pétrole", une des plaies à une certaine époque. Mais un autre phénomène a vu le jour, la fraude par les téléphones portables comme effet pervers de la fin du "pétrole".

Pour ce faire, elle a recommandé que l'accent soit mis la lutte contre ce nouveau phénomène qui mine la crédibilité des examens et concours et ruine les efforts financiers de l'Etat pour leur sécurisation.