Cote d'Ivoire: Préparatifs de la CAN 2023 - Le Cocan planche sur le schéma directeur

A moins de deux ans de la Can 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le Comité d'organisation (Cocan) piloté par Lambert Feh Kessé multiplie les travaux et réflexions entrant dans la phase pré-opérationnelle du schéma directeur. C'est dans ce cadre que se tiendront du 17 au 21 mai au siège du Cocan à Marcory des rencontres techniques entre les treize commissions du Cocan et les représentants du cabinet de consultance Algoe. Cet exercice portera sur l'état d'avancement des travaux permettant d'aboutir à l'élaboration des schémas directeurs prévus à la fin du mois de mai 2021.

Cette 5e revue de projets sera renforcée par des ateliers d'échanges prévus par le président du Cocan 2023 Lambert Feh Kessé, les après-midi des journées des 18, 19 et 20 mai autour des thèmes tels que : le Centre de presse principal (Cpp), les centres médias des stades, l'espace régie des stades et bureaux dédiés à la production TV et radio, les Fan Zones et l'hospitalité.

A noter que la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (Rti), pressentie comme la Radio télé diffuseur hôte de la Can 2023, participera aux travaux