Cote d'Ivoire: Africa Sports - Ce qui attend Yves Zogbo Junior et son équipe

Yves Zogbo Junior, directeur de la communication au ministère de la Sécurité, a été désigné président du comité de normalisation de l'Africa Sports vendredi, par le Comité de normalisation de la Fif. C'est un comité de constitué de six personnes. Outre Yves Zogbo, les autres membres sont Guillaume Zébé (avocat) Alain Gouaméné (ancien footballeur), Anna Dié (juriste) et Noël Yapi (opérateur économique).

Assemian Kassi assure, lui, le rôle de Secrétaire général. Sympathisant du club vert et rouge au sein duquel il a déjà occupé un poste de responsabilité, Yves Zogbo Junior aura la lourde tâche de ramener la paix et l'unité au sein du club vert et rouge. Selon la feuille de route déballée par le Conor-Fif, le comité de normalisation de l'Africa est chargé de gérer les affaires courantes, de réviser les statuts et règlement intérieur de l'Africa Sports, section football, notamment tout ce qui concerne les codes électoraux. Le journaliste et son équipe sont également en mission pour reconstituer le collège électoral du club vert et rouge pour aboutir à un collège électoral unique.

Après avoir planché sur les textes, Yves Zogbo et son équipe devront organiser les assemblées générales modificatives et électives de l'Africa Sports. Une mission que le comité de normalisation de l'Africa devra boucler au grand tard le 31 août, c'est-à-dire, dans moins de 4 mois. Si Yves Zogbo a déclaré que la mission qui lui a été assignée lui sied, dans la faisabilité, les choses ne seront pas si simples. D'abord sur le terrain, il faut sauver le club de la relégation avant de faire face à la division au sein des dirigeants. « Je compte me tourner vers les aînés pour qu'ensemble, nous trouvions les remèdes pour le club », a déclaré Yves ZogboC Kolia