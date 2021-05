Maroc: Le droit à la différence au coeur de "La Cigogne Volubile "

Depuis sa création en 2010 par l'Institut français du Maroc et plus précisément par le site de Meknès, «La Cigogne Volubile» n'a cessé d'évoluer pour devenir un événement majeur et national dédié à la littérature jeunesse au Maroc.

Bien identifiée dans le paysage culturel et pédagogique marocain, cet évènement permet, chaque année, de resserrer les liens et la dynamique de collaboration qui existent entre les Instituts français et le réseau des écoles publiques et privées, ainsi qu'avec les associations.

Déstiné à un public de 4 à 12 ans, la 10ème édition se tiendra du 3 au 5 juin 2021 autour du thème « Le droit à la différence». Véritable temps fort de la saison culturelle France-Maroc sur la découverte de la littérature jeunesse, la Cigogne Volubile est jalonnée de rencontres, d'ateliers de création, de projets de classe, d'expositions, de spectacles et de contes. Le programme de cette année sera hybride, proposé à la fois sur place dans les Instituts du réseau et à distance via les technologies numériques.

Le programme de cette édition propose notamment un concours de lecture, le Prix de la Cigogne Junior qui récompense les livres préférés des enfants. Ce prix est établi sur 2 catégories, les 4-8 ans et les 9-12 ans. «Il s'agit d'une première dans cette 10ème édition et parmi les ouvrages proposés par les Instituts Français du Maroc, une sélection de 10 livres est soumise au vote. Les enfants choisissent les 2 meilleurs livres de la sélection», expliquent les organisateurs. L'annonce des résultats du prix se fera le samedi 5 juin 2021 sur les réseaux sociaux.

Trois entretiens sont également au programme de cette édition et seront diffusés sur les réseaux sociaux de l'Institut. Ainsi, les enfants auront rendez-vous, le jeudi 3 juin, avec le célèbre auteur de bande dessinée français, Fabien Toulmé. Le lendemain c'est l'illustrateur et auteur de littérature de jeunesse et de bandes dessinées, Marc Boutavant qui partagera son expérience avec le public. Pour ce qui est du troisième entretien, les organisateurs accuilleront, le samedi 5 juin, Carina Rozenfeld, auteure française de romans jeunesse dans le domaine de l'imaginaire, de la science-fiction et du fantastique. Le programme concocté par les organisateurs prévoit également l'activité «Paroles d'enfants sur la différence». Il s'agit de trois formats qui donnent aux enfants l'occasion de s'exprimer sur ce que représente «la différence» pour eux : un strip (bande-dessinée), 10 mots (un texte de 15 lignes maximum), ou Pocket vidéo (2 minutes maximum). Les productions des enfants seront mises en ligne sur les sites des Instituts français du Maroc.

Notons enfin que La Cigogne Volubile a l'ambition de transmettre le goût de la lecture au jeune public marocain et de facilité l'accès au livre. L'évènement privilégie la convivialité et la découverte avec des rencontres inédites entre les plus jeunes et des professionnels de la littérature jeunesse. La qualité reconnue des intervenants et de la programmation, font de cet événement un moment exceptionnel dédié aux jeunes.