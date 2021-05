Maroc: L'aide humanitaire aux Palestiniens dénote du soutien constant du Maroc à la cause palestinienne (Jmahri)

Rabat — L'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, s'inscrit indubitablement dans le cadre du soutien constant du Royaume du Maroc à la cause palestinienne, a souligné le Directeur de publication du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, Abdelhamid Jmahri.

Le Maroc a apporté un soutien concret au peuple palestinien à travers les aides humanitaires envoyées aux Palestiniens sur Très Hautes instructions de SM le Roi, tout en réitérant son rejet catégorique à toutes les violations et mesures unilatérales qui affectent le statut juridique d'Al Qods et les droits légitimes du peuple palestinien à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance, a relevé M. Jmahri, qui était l'invité de l'émission (Ma Waraa Al Hadath), diffusée sur Medi 1 TV.

Et d'ajouter que depuis la création du Comité Al Qods et l'Agence Bayt Mal Al-Qods, le Maroc assure une grande partie de soutien de l'agence (près de 70 %), visant à préserver la ville sainte d'Al-Qods et faire face aux tentatives de modification de son statut juridique.

Il a souligné que les efforts du Maroc dans ce cadre n'ont jamais cessé depuis qu'il y a eu le quartier des Marocains, avec leur engagement sans faille à protéger la ville sainte.

Le Maroc, en parallèle, œuvre au sein de la Ligue arabe, en tant que membre du Comité ministériel arabe, pour mettre un terme aux politiques israéliennes illégales à Al Qods occupée Comité chargé des relations avec les pays du monde, en particulier les Nations Unies et le Conseil de sécurité, créée à l'issue de la dernière réunion de la Ligue, a-t-il fait savoir.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, rappelle-t-on.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.