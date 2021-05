Gabon: Les stades d'Agondjé, Port-Gentil et Oyem feront peau neuve

Ce lundi, 17 mai 2021 le ministre des Sports, Franck Nguéma a communiqué via son compte Facebook, l'effectivité de la réhabilitation et de l'entretien des principaux stades de football du pays. Il s'agit des stades d'Agondjé, Port-Gentil et Oyem qui bientôt, feront peau neuve.

Comme le dit un dicton, « mieux vaut tard que jamais », une bonne nouvelle pour les férus du football national. En effet, le premier responsable des Sports, le ministre Franck Nguéma, a annoncé ce matin par le biais de sa page Facebook, la réhabilitation et l'entretien des stades construits lors des deux Coupes d'Afrique des Nations, organisées par le Gabon en 2012 et 2017.

Après l'organisation du plus grand évènement sportif du continent, la Coupe d'Afrique de la Nations (CAN) 2017, les autorités gabonaises ont eu des difficultés à mettre en place des stratégies pour conserver les différentes infrastructures sportives dans les meilleures conditions. C'est le cas notamment du stade « Engong » d'Oyem qui est dans état de délabrement avancé, envahi par des hautes herbes. Même constat pour le stade Michel Essongué de Port-Gentil, et celui de l'Amitié sino-gabonaise d'Angondjé. « La réhabilitation et l'entretien des stades d'Angondjé, de Port gentil et Oyem se font », a écrit Franck Nguéma. Une façon certainement de rassurer les observateurs gabonais.