Gabon: PACJA - Les randonneurs au coeur du Sport et la protection de l'Environnement

La protection de l'environnement reste un des combats mené par l'Alliance panafricaine pour la Justice climatique (PACJA Gabon). C'est dans cette optique que cette coalition continentale d'organisations de la société civile a organisé une randonnée pédestre pour la planète, le samedi 15 mai 2021 au l'Arboretum Raponda Walker, situé dans la zone d'Akanda, au Nord de Libreville. "Sport et environnement" était le thème retenu pour cette deuxième cohorte composée d'une trentaine de randonneurs environnementalistes.

C'est sous le regard bienveillant de Fabrice Ntchango, Coordonnateur national du PACJA Gabon, du guide touristique Marcel Mbombet et de la Coordonatrice de la randonnée Stella Noumi, que la trentaine des randonneurs ont parcouru près de 7 kilomètres de marche, aller-retour, à travers la forêt dense du l'Arboretum Raponda Walker. Une heure et demi a permis les marcheurs d'atteindre le lieu dit "Cascade" .

La nature sauvage a gratifié les participants à cette randonnée des bouffées d'oxygène. Pour Stella Noumi, Coordonnatrice de la randonnée " Cette randonnée pédestre vise à promouvoir le sport tout en protégeant l'environnement. Il s'agit d'une activité d'investissement humain en plein air qui s'effectue à pied en suivant un itinéraire, balisé ou non. C'est à la fois un sport et un loisir de découverte et de contemplation"soutient-elle.

Pour le guide de la randonnée, Marcel Mbombet, cet exercice permet aux jeunes de découvrir les forêts gabonaises, les plantes médicinales et la biodiversité que regorge l'arboretum Raponda Walker. Il a également expliqué aux randonneurs que l'arboretum Raponda Walker est une forêt classée appartenant à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Cette forêt, ajoutera t-ll, cache beaucoup de richesses médicinales, des Okoumé, des Padouk, des Moabi, des Kevazingo et bien d'autres

Pamela Moussounda, Glenn Kafoula ,Consolation Taly tout le reste sont unanimes. Satisfaction presque totale. Cette randonnée pédestre a apporté un plus à leurs différentes connaissances déjà acquises. La connaissances de la forêt et l'expérience du guide les a davantage édifiés et enrichis.