Gabon: "L'encadrement de la Jeunesse, passera entre autres, par la réforme du Conseil National de la Jeunesse du Gabon" rappelle E.Obakamba Ombana

Le Ministre Franck Nguema a présenté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de la Jeunesse gabonaise du Gabon. C'était au cours du Conseil interministériel qui a eu lieu le 14 mai dernier.

Certains jeunes leaders gabonais saluent et applaudissent cette initiative. Emmanuel Obakamba Ombana, jeune leader, tout en saluant ce projet de loi en faveur du CNJG a répondu à quelques questions de Gabonews.

Bonjour Monsieur Obakamba Ombana Emmanuel, vous jeune, vous militez pour la jeunesse. Dites-nous un peu sur vous.

Je voudrais, avant toute chose, vous remercier. Je mesure, à travers cette interview, ma responsabilité induite par cette marque de confiance et sa forte portée symbolique.

De façon très succincte , je parlerai de moi en deux volets, d'abord sur le volet associatif et enfin sur le volet professionnel.

Ma modeste expérience associative commence très tôt dès mon jeune âge. Ce parcours se consolide chémin faisant grâce aux nombreuses expériences acquises d'abord au sein de la Coopérative du Lycée Public de Nzeng - Ayons, puis celle du Lycée Technique National Omar BONGO, ensuite au sein des Junior Entreprises, en passant par les programmes de volontariats de la Francophonie et des Nations - Unies, et enfin au Conseil National de la Jeunesse du Gabon. Au regard cette synthèse, on peut dire que Emmanuel OBAKAMBA OMBANA se définit comme étant non seulement un ambassadeur jeunesse, mais aussi un partenaire des structures administratives et des partenaires sociaux au développement, via son organisation Junior Entreprises.

Emmanuel OBAKAMBA OMBANA, c'est également des nombreuses collaborateurs Professionnelles avec le Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique Centrale, l'Organisation Internationale du Travail et Certaines Municipalités. Voilà, ainsi résumé ma modeste personne.

Franck Nguema, ministre gabonais des Sports chargé de la Vie associative, au sortir du Conseil interministériel, a dit avoir présenté le projet de loi relatif à la reforme institutionnelle du Conseil national de la Jeunesse du Gabon. Comment avez vous accueilli la nouvelle ?

La nouvelle a été très bien accueillie en milieux Jeunesse, dans la mesure où elle a annoncé le changement du statut du Conseil National de la Jeunesse du Gabon très attendu par la plupart des mouvements associatifs. Il faut intérroger le passé pour comprendre que c'est une avancée considérable. Juridiquement, le Conseil National de la Jeunesse existe sous forme d'associations depuis 1949 et c'est le texte qui a été modifié en 2005. Or, avec cette loi, il va passer de son statut actuel d'association à celui d'un organe consultatif des institutions de la République.

Après quelques années plongé dans la léthargie, le Conseil national de la jeunesse gabonaise est promis avoir des bouffées d'oxygène, pour une nouvelle et meilleure organisation. Vous y croyez vraiment ?

Bien sûr que oui.Nous avons foi à nos institutions, ainsi qu'à celles et ceux qui les incarnent. Cette foi est encore plus consolidée par les propos du Chef de l'État, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2020 qui disait :"2021 doit être l'année de rattrapage, l'occasion de jeter les bases d'un Gabon nouveau qui offre à ses jeunes de véritables perspectives d'avenir" , propos amplifiés par Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Premier Ministre Chef du Gouvernement, lors de son discours de présentation de politique générale le 04 septembre 2020 : "L'encadrement de la Jeunesse, passera entre autres, par la réforme du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, avec pour ambition de donner à cette structure la capacité de participer, de manière effective à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse". Sur la base de ces quelques lignes, Comment ne pas y croire !

Nouvelles reformes, nouvelles organisations au sommet. Cela ne vous tente t-il pas d'être au sommet de cet organe consultatif, organe consultatif parmi les institutions de la République ?

Il est trop tôt de parler d'une eventuelle candidature ou encore d'apporter un quelconque soutien à d'autres associations et organisation de jeunesse qui souhaiteraient candidatées. Pour l'heure, nous sommes bien focalisés sur l'adoption de projet de loi en Conseil des Ministres, puis au parlement et enfin promulguée par le Chef de l'État.

Il est vrai que rien n'est encore adopté. Nous sommes juste à l'étape du projet. Que compteriez-vous faire si une fois cette loi est adoptée ?

Une fois la loi adoptée et promulguée, dans un premier temps, il va falloir s'imprégner du contenu et se réajuster en conséquence.

Un mot , un message à la jeunesse qui est devenue septique face aux promesses gouvernementales.

Je demande à la Jeunesse de garder espoir. La question du scepticisme de la Jeunesse face aux nombreuses promesses gouvernementales, n'est pas uniquement propre au Gabon et ne doit en aucun cas être l'une des raisons qui pousseraient à la Jeunesse de ne plus faire confiance au Gouvernement. La Jeunesse, aujourd'hui, comme toutes les jeunesses, peut un tant soit peu être en désaccord circonstanciel avec les autorités sur un certain nombre de sujets bien précis et c'est normal. Mais quelque soit la nature des désaccords, le respect et la confiance doivent toujours demeurer, "Car dit - on que la valeur du Jeune, c'est le vieux qui la lui donne."