Togo: Le Comité des Experts engage la réflexion à Lomé

« Prévention de l'extrémisme violent dans l'espace Entente : Dynamiques d'appropriation par les Etats et perspectives », c'est le thème principal de la 6ème session du Comité des Experts en sécurité Du Conseil de l'Entente, qui a été ouverte ce Lundi à Lomé. Durant trois jours, ces experts venus des pays membres de ce Conseil, autour de leur président et du Secrétariat exécutif, auront à évaluer « les recommandations des réunions précédentes allant dans le sens de la mise en œuvre des stratégies pouvant permettre à circonscrire le phénomène », et à « examiner les besoins que posent les mécanismes afférents », d'après le président du Comité des Experts, le Colonel Yotroféi Massina, à l'ouverture des travaux.

Pour justifier le bien fondé du sujet à l'ordre du jour de cette session, a avancé le Directeur général de la Gendarmerie nationale togolaise, « les pays de l'Espace Entente à l'instar des pays de la sous-région ouest-africaine font de plus en plus face à une dégradation de la situation sécuritaire ces dernières années » ; « situation très préoccupante, marquée par de nouvelles formes de menace, la montée en puissance du terrorisme, de l'extrémisme violent, de crimes transfrontaliers organisés et les menaces de tout genre » et qui « constituent des obstacles de taille à la stabilité nationale et régionale, à la sécurité et à la croissance économique ».

Cette rencontre de Lomé, visant « à engager la réflexion à l'effet de faire des recommandations pour assurer la synergie et la coordination dans les interventions du Conseil de l'Entente et l'Initiative d'Accra », le Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwamé, a invité les Experts « à se pencher sur les défis liés à la prévention de l'extrémisme violent qui se posent dans le contexte sécuritaire actuel, les réponses et les perspectives à soumettre à l'examen de la Réunion Annuelle des ministres en prélude à la prochaine Conférence des Chefs d'Etat ».

A la suite des Experts, les ministres en charge de la Sécurité des Etats membres du Conseil de l'Entente se retrouveront, Vendredi prochain, pour plancher sur les recommandations qui seront formulées par le Comité.