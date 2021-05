Afrique: ¼ de final aller coupe CAF - Coton Sport - Jaraaf (0-1) - Les «vert et blanc» perdent le premier round

Le Jaraaf de Dakar a perdu en déplacement au Cameroun, la première manche des quarts de finale de la Coupe CAF qui l'a opposée hier, dimanche 16 mai au Coton Sport de Garoua (1-0). Réduit à 10 depuis la 37ème minute, les «Vert et Blanc» ont pourtant tenu tête à leur hôte camerounais avant d'être surpris par ce but intervenu en fin de partie ( 89e minute).

Le Jaraaf a perdu hier, dimanche 16 mai, au stade Omnisports de Garoua, la phase-aller de Coupe CAF qui l'a opposé au Coton Sport FC. Les « Vert et Blanc » se sont inclinés sur la marque de 1 à 0. Dominés et avant le premier quart d'heure de jeu, les «Vert et Blanc» ont d'entrée été mis en danger. Une domination concrétisée suite à un coup franc et cette tête de Hassana qui trouvera le poteau du portier sénégalais Pape Seydou Ndiaye (7e). Solides dans l'entrejeu, les poulains du coach CheikhGuèye réussiront ensuite à contrer les nombreux assauts répétitifs des Cotonculteurs. En proie à la nervosité, le Jaraaf s'offre une flopée de cartons et joue de malchance à la 37e minute avec ce tacle raté de Cheikh Oumar Koné sur Hassana Mamoudou.

Le défenseur sénégalais reçoit un second avertissement, synonyme d'un carton rouge. Le Jaraaf réussira toutefois à tenir échec à ses hôtes en rentrant aux vestiaires sous le score de (0-0). Réduit à dix, le Jaraaf s'est montré dangereux en deuxième période. Il parvient à bousculer son adversaire dans niveau de l'entre jeu. S'il s'offre son temps fort, il passera à maintes reprises des occasions qui lui aurait permis de créer la surprise. Malheureusement les «Vert et Blanc» paient les occasions ratées et le manque de lucidité devant le but. Tout près de réaliser parfait hold-up, les «Vert et Blanc» vont finir par abdiquer en toute fin de partie. Ils seront surpris à la 89e minute, suite à une belle combinaison et une passe décisive de Hassana Abbo Mamoudou,

Et c'est Lambert Gueme Araina, actuel meilleur buteur du championnat camerounais, qui va surgir pour marquer l'unique but de la rencontre. In extrémis, le Jaraaf perd ainsi la première manche mais au vue de la configuration du match, il garde toutes ses chances pour remonter ce court retard lors de la phase retour prévue le 23 Mai prochain. Le vainqueur de la double confrontation Jaraaf - Coton affrontera /en demie finale, le vainqueur du derby du Maghreb qui va opposer les CS Sfaaxiens de Tunisie aux Algériens de la JS Kabylie.