Burkina Faso: Cité des forces vives de Ziniaré - Début effectif des souscriptions

Le dépôt des dossiers de souscription pour les parcelles de la cité des forces vives du 11-décembre, a effectivement démarré, ce lundi 17 mai 2021, à la mairie de Ziniaré.

« Nous avons ouvert les guichets à 6h30. Depuis 8h, il y a de l'affluence. Les gens viennent », a affirmé le maire de la commune de Ziniaré, Pascal Compaoré, attestant ainsi le début effectif du dépôt des dossiers de souscription pour les parcelles.

A l'entrée de l'Hôtel de ville, des affiches, estampillées « nouveau », rappellent les conditions d'accès aux parcelles et de la composition des dossiers de souscription.

Ensuite, le souscripteur peut se rendre au guichet «Achat des dossiers de souscription », pour s'acquitter des frais de dossiers, entre 10 000 FCFA et 25 000 FCFA, selon le type de parcelle choisie (parcelle d'habitation ou commerciale), explique Minimi Bakouan, le président de la commission de réception des dossiers.

« Avec ce reçu, le souscripteur se présente au niveau des agents chargés de la réception pour récupérer la fiche de souscription et l'engagement, en fonction du type de parcelle choisie », ajoute M. Bakouan.

La fiche est renseignée et timbrée à 10 000 FCFA et l'engagement, légalisé par la police. Ils sont joints aux autres pièces du dossier que sont la copie légalisée de la carte d'identité ou du passeport, le certificat de résident, une attestation de capacité financière, une quittance de la caution versée au Trésor et une copie du reçu des frais de dossiers, rappelle Minimi Bakouan.

Romuald Sawadogo a souscrit pour une parcelle d'habitation de type B dont les frais de dossiers s'élèvent à 15 000 FCFA et la caution 1 500 000 FCFA. « Je me suis bien renseigné la semaine dernière. Ce matin, j'ai eu toutes les pièces demandées que j'aie renseigné sur place. C'est bien organisé, donc le dépôt est facile et rapide », dit-il.

Par contre, M. Ouédraogo est au stage du renseignement. Intéressé par une maison à usage d'habitation, il s'est présenté à la mairie pour s'informer sur les conditions. « Les montants sont un peu excessifs au vu du niveau de vie des populations, mais on fera des sacrifices pour avoir un chez soi », soutient-il.

Les différentes fiches sont imprimées en diverses couleurs « pour ne pas se perdre dans les dossiers », indique le maire. « Toutes les dispositions ont été prises pour que les choses se passent très bien. Les fiches sont disponibles en nombre suffisant. Il n'y aura pas de rupture », rassure-t-il.

Le Plateau central accueille les festivités du 11-décembre 2021. Dans le cadre de la réalisation de la cité des forces vives, trois commissions ont été installées, vendredi 14 mai, pour une bonne gestion du foncier. Ses membres prêteront serment dans la semaine, apprend-on.