Afrique du Nord: Eux & nous - Naqba, an 73 !

opinion

En 1948 une catastrophe, une « naqba », s'abattait sur les populations arabes vivant en terre palestinienne depuis... depuis toujours, quand plus de 700.000 d'entre elles furent sommées, par des menaces en tous genres, par la peur ou par les armes, par des promesses jamais tenues, de quitter leurs maisons, leurs terres, leurs champs, leurs entreprises, pour un exode qui ne devait durer que le temps d'une petite guerre, au point que beaucoup d'entre elles n'ont rien emporté et que certaines ont juste pris la peine de fermer leurs portes.

Depuis lors, 73 années sont passées et la guerre n'est toujours pas finie, la naqba est devenue le quotidien de ces fugitifs qui, avec leurs descendants, représentent aujourd'hui une population de cinq millions de femmes, d'- hommes et d'enfants, disséminés dans plusieurs pays, vivant en situation précaire et quelquefois dans des abris provisoires.

L'état d'Israël a été bâti sur des ruines et sur l'injustice et si, il y a 73 ans, ses fondateurs poussaient les Palestiniens à l'exode, aujourd'hui ses dirigeants pourchassent ceux-ci jusque dans leurs réduits, jusque dans leurs refuges, avec un mépris des lois internationales, avec un acharnement qu'on a du mal à comprendre. Comme on a du mal à comprendre qu'une nation dont la légitimité est fondée sur l'injustice subie par son peuple durant des siècles, use des mêmes armes contre un autre peuple, qui n'est même pas celui qui lui avait fait subir les pires affres de son histoire !

Cruel revers du destin : les opprimés se sont mués en oppresseurs, au grand désespoir de nombreux israéliens, fidèles à la vocation historique de leur pays, qui militent pour une cohabitation pacifique et pour le respect des droits des minorités et dont les voix sont malheureusement étouffées. Israël, « état-nation-du-peuple-juif- » est aujourd'hui le seul pays au monde où le droit à l'égalité entre tous les citoyens est explicitement banni de la constitution, ce qui encourage à la fois la discrimination et le racisme, le seul qui pratique, au XXIe siècle, la « colonisation » en terre étrangère, le seul qui applique une discrimination sanitaire, en situation épidémique , au sein des populations qui relèvent de son autorité, et c'est par ailleurs le seul gouvernement à recourir à l'assassinat ciblé pour éliminer des savants, en plein jour, dans la rue ! Je ne reviendrais pas sur le long chapelet d'exactions exercées sur les Palestiniens depuis plus d'un demi-siècle. Je ne reviendrais pas sur Sabra et Chatila, bain de sang « suscité et facilité » par l'armée israélienne selon les termes mêmes de leurs alliés américains. Je ne reviendrais pas sur l'assassinat de Cheikh Yassine, paraplégique de près de 7O ans qui, après avoir échappé à une bombe lancée par un avion F16, est exécuté par un tir de missiles (qui fera 7 victimes collatérales), à la sortie d'une mosquée, après la prière de l'aube. Je ne reviendrais même pas sur les conditions que vivent aujourd'hui les 200000 habitants arabes de Hébron, « colonisés de l'intérieur », prisonniers, dans leur propre ville, d'un millier de colons israéliens ... Je ne m'en tiendrais qu'à ce qui se passe depuis quelques jours et qui rend obsolète la rhétorique brandie régulièrement par les démocraties occidentales selon laquelle Israël a le droit de se défendre alors que c'est toujours ce pays qui prend l'initiative d'attaquer.

A ce Premier Ministre, poursuivi pour de multiples affaires de corruption, qui se cramponne au pouvoir comme un vulgaire président africain, qui est en panne de gouvernement et qui cherche à retarder les échéances et à détourner les regards. Alors quoi de plus opportun, quand tout va mal, que de réveiller les volcans, car il y a un volcan au cœur de la Palestine, il s'appelle Jérusalem et dans son cratère il y a la mosquée Al Aqsa. Je m'en tiendrais à cette tentative d'expulsion de leurs maisons de familles arabes installées à Jérusalem Est, que l'Onu considère pourtant comme une violation du droit international. Ce n'est pas la première fois qu'Israël défie le monde et cette opération participe par ailleurs à la « dés-arabisation » de la vieille ville qui abrite des lieux considérés comme sacrés par les Musulmans. Je m'en tiendrais aux défilés des nationalistes politiques juifs qui appellent à tuer les Arabes, aux forces de police qui envahissent le troisième lieu saint de l'Islam, pas n'importe quel mois, mais celui du ramadan, pas à n'importe quelle date, mais pendant la « nuit du destin ».

Le spectacle de grenades lacrymogènes jetées sur des hommes en prière, l'irruption de soldats en armes et en bottes dans une mosquée, celle d'Al Aqsa, auraient dû soulever l'indignation à Ryad ou au Caire, et, malheureusement pour les Palestiniens, seul le Hamas a été sensible à leur détresse. Je m'en tiendrais à la diffusion de fake news annonçant l'entrée imminente de soldats israéliens dans la bande de Gaza et qui se sont révélés être un piège pour pousser les populations civiles à chercher refuge dans les tunnels et en faire des proies faciles en cas de bombardements.

Je m'en tiendrais à ce phénomène nouveau, les Arabes israéliens, jusque-là très coopératifs, qui n'en peuvent plus de tant d'injustice, et qui n'hésitent plus à affronter, les mains nues, la police et les extrémistes juifs, les seuls à avoir le droit de porter des armes. Je m'en tiendrais à ces bombardements à Gaza, qui ne visent plus des cibles « militaires » mais des habitations et des équipements sociaux, et aussi des médias susceptibles d'informer l'opinion mondiale. Le bombardement d'un immeuble de 15 étages serait sans doute passé inaperçu si l'américaine Associated Press n'y avait pas son siège. On pourrait dire, en paraphrasant Aimé Césaire, que « l'admirable est que le Palestinien ait tenu », car cette liste pourrait s'allonger. Mais à quoi bon poursuivre, puisque nous affirment le ministre français de l'Intérieur, et à sa suite, plus curieusement, la maire socialiste de Paris, toute manifestation de soutien au peuple palestinien ne peut être qu'une manifestation de haine ?

Puisque proclamer, comme l'a fait Human Rights Watch mais sur la base d'une enquête minutieuse, que le gouvernement israélien pratique bien une forme d'apartheid est considéré comme un acte antisémite ? Aujourd'hui Israël a réussi la prouesse de rendre sacrilège toute contestation de sa politique intérieure et extérieure. Les Occidentaux se bouchent les oreilles et ferment les yeux et pourtant, les nationalistes politiques israéliens sont bien plus dangereux pour l'avenir de la paix dans le monde que les jihadistes islamistes.

Contrairement à ces derniers, ils ne sont pas dans la clandestinité, ils ont pignon sur rue, sont ménagés par le Premier Ministre et sont représentés au parlement israélien. Ce qu'ils disent, eux et leurs pendants ultra-orthodoxes juifs, est terrifiant comme l'a révélé une enquête d'une chaine de télévision française. Ils sont racistes et le revendiquent, ils sont conquérants et fiers de l'être. Pour eux Israël n'englobe pas seulement la Judée et la Samarie, ses frontières vont jusqu'à l'Euphrate à l'est et jusqu'au Nil à l'ouest, parce que selon la Thora, toute cette terre leur appartient.

Pour eux il n'y a pas de place pour les Arabes sur cet espace et ils sont prêts à user de toutes les armes, y compris les plus brutales, pour arriver à leurs fins. Un proverbe peul dit qu'une querelle de lézards près des feux d'une cuisine peut engendrer une catastrophe aux proportions incontrôlables, quand la queue d'un des reptiles fait sauter un tison, qu'une braise enflamme la toiture de la case où dormait un petit bébé, que la mère de l'enfant se précipite dans les flammes etc.