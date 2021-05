Afrique Australe: SADC - Faustin Luanga, candidat de la RDC au secrétariat exécutif

Une fierté nationale. C'est en ces termes que peut se décliner la personne de Faustin Luanga Mukela dont le cursus académique et professionnel est bien à la hauteur du génie qu'il incarne.

C'est non sans raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a présenté le 21 janvier, par le biais du ministère des Affaires étrangères, sa candidature au poste de secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc).

La fonction sied parfaitement à ce grand baroudeur des arcanes des communautés économiques régionales d'Afrique qui trimballe plus de vingt-cinq ans d'expérience nationale et internationale sur des questions relatives à la gouvernance commerciale, au développement économique des pays et à leur intégration au système commercial multilatéral.

Au mois d'août 2021, la candidature de la RDC sera au menu du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Sadc qui se chargera de désigner un nouveau secrétaire exécutif en remplacement de Stergomena Lawrence Tax déjà fin mandat. Face au candidat botswanais Élias Magosi, le Pr Faustin Luanga Mukela présente de sérieux atouts qui le prédisposent à jouer un rôle moteur dans le fonctionnement de cette institution sous-régionale.

Faire de la Sadc une communauté d'intégration capable de promouvoir une croissance économique durable et équitable, et lui garantir le développement socio-économique par le biais d'un système de production efficient, d'une coopération et d'une intégration plus importantes, tel est le rêve qui a toujours taraudé l'esprit de ce brillant intellectuel mû par la volonté de faire de l'Afrique australe un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et dans l'économie mondiale.

Haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1996 et, par ailleurs, Pr d'économie, des finances et d'économétrie à l'Université de Nagoya (Japon) ainsi qu'à l'Université internationale de Genève (Suisse), Faustin Luanga Mukela nourrit de sérieuses ambitions pour la Sadc. Il milite pour un secrétariat dynamique, capable de mettre en œuvre des Programmes, mais aussi à même de mobiliser des ressources pour le développement de la région, avec un management orienté vers l'action et le résultat.

Il est prêt à expérimenter toute réforme administrative et institutionnelle susceptible de booster le développement de cette communauté économique régionale. Son programme d'action est ancré essentiellement dans la vision 2050 de la Sadc et dans le Plan stratégique indicatif de développement régional (Risdp) 2020-2030. Sa bonne maîtrise des défis majeurs qui pèsent sur le continent concernant les questions de développement économique, de paix, de la sécurité, du social et de l'environnement en lien avec l'Agenda 2063, il entend la mettre au service des peuples et des nations.

Économiste de formation, cet ancien conseiller économique et de développement du chef de l'État (2001-2003) est titulaire d'un PHD en sciences économiques de l'Université de Nagoya au Japon obtenu en 1994 et d'une maîtrise en relations internationales, économie et finances internationales de l'université Internationale du Japon obtenue en 1991. Ancien administrateur du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, RD Congo (2004-2006), il a été à la base de l'élaboration et de l'exécution de plusieurs programmes de développement des pays africains au sein des instances internationales.

A tout prendre, Faustin Luanga représente le choix de la raison. Ses innombrables expériences de mobilité internationale dans le cadre académique et professionnel plaideront sans doute en sa faveur, en plus de l'appui dont il bénéficie déjà en interne. Seul pays membre ayant encore son quota intact pour proposer des candidats à ce poste, la RDC peut, au regard du profil de son candidat, s'assurer, d'ores et déjà, d'un plébiscite.