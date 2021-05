Congo-Brazzaville: Spectacle - Les Brazzavillois émerveillés par la troupe de théâtre Henry-Dunant

La représentation théâtrale livrée, le 12 mai, à Brazzaville, par la troupe de théâtre Henry-Dunant, a clos la série des activités marquant les festivités de la semaine humanitaire Croix- Rouge, tenues dans les douze départements du Congo.

Le spectacle « Keba na Covid-19 », une grande première pour le théâtre Henry- Dunant, une troupe nationale composée des volontaires de la Croix-Rouge, a sensibilisé la population à travers le théatre aux modes de contamination et de protection de la pandémie du coronavirus.

La pièce a été actée en trois scènes, à savoir keba na Covid-19 ; les violences sexuelles basées sur le genre et la fistule obstétricale ou « Kintsoumbantsouba ». Les textes ont été écrits et mis en scène par Alphonse Mafoua, directeur artistique dudit troupe, avec la coproduction de la Croix-Rouge Congolaise et Française. Ce spectacle fait partie du panorama des scènes liées à la sensibilisation.

Cette représentation théâtrale jugée très émouvante et instructive dont l'histoire s'est déroulée au village de Mantsounga à kimdamba dans le Pool a permis à la population de cette localité de prendre connaissance de la réalité de la pandemie du coronavirus et dire non à son expansion en respectant les mesures barrières . En effet, Boueya est surprise de voir sa fille de 10ans Nancy avec une bavette et des gants ramassés dans la rue. Voulant transmettre le message qu'elle a entendu dans les medias à ses parents concernant cette maladie , personne ne la cru. C'est un grand mensonge, cette maladie n'existe pas, disent -ils. Informé de cette pandémie, le chef du village reçoit la délégation des volontaires de la Croix-Rouge venue de la capitale pour les sensibiser au danger de la covid-9 ainsi qu'aux gestes barrières qu'ils doivent mettre en appplication

À cet effet, le notable a convoqué tous les villageois pour venir écouter le message apporté par ces volontaires afin d'etre à l'abri de toute contamination. Instruis par les modes de transmission, de contamination et de prévention, les habitants de kimdamba se disent satisfaits de cette initiative. Ils ont dit non au coronavirus.

Le directeur artistique du théâtre Henry-Dunant, Alphonse Mafoua, a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce spectacle. «Nous continuerons à sensibiliser et à monter d'autres pièces pour éduquer nos communautés pour qu'elles retrouvent le bien -etre et surtout le mieux vivre-ensemble. Nous allons aussi composer une pièce de théâtre concernant la vaccination », a indiqué Alphonse Mafoua

Signalons que la troupe de théâtre Henry-Dunant a une tournée en vue dans la Bouenza et dans le Pool. Le spectacle « Keba na coronavirus » a été agrémenté par le balai Tam - tam sans frontière, un groupe composé des femmes.

Les activités de la semaine humanitaire Croix-Rouge lancées sur l'ensemble du territoire national ont été réalisées du 5 au 12 mai dans les douze départements du pays avec l'appui de ses partenaires. Elles s'inscrivaient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrée chaque 8 mai par l'humanité, c'est également la date de naissance du fondateur du mouvement Henry-Dunant, né en 1828 à Genève, en Suisse.

Cette année, le thème retenu a été « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». Il a permis d'interpeller les volontaires à collaborer avec les pouvoirs. En effet, la semaine humanitaire a été marquée par de multiples activités parmi lesquelles : les travaux d'hygiène et d'assainissement ; la désinfection des lieux publics ; un focus sur le thème de la journée ; les campagnes de collecte de sang ; jeux sportifs ; la représentation théâtrale et bien d'autres. Le mouvement Henry-Dunant compte plus de 192 pays membres et plus de 150 millions de volontaires.