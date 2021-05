Congo-Brazzaville: Basketball - Les championnats de Brazzaville officiellement lancés

La Ligue de basketball de Brazzaville a lancé, le 15 mai, ses championnats départementaux pour le compte de la saison 2020-2021.

Les premières rencontres des seniors hommes ont vu Liber basket dominer les Diables noirs 2 (63-56) puis Anges noirs basketball (ANBB) prendre le dessus sur l' autre équipe des Diables noirs (69-63). L'Inter a pris le meilleur sur RCO (80-57) puis Patronage s'est imposé devant RBC (66-62). Chez les dames, l'Inter a dominé l'Etoile du Congo ( 48-38). ANBB s'est imposé devant ECB (51-19). Le 15 mai, Brazza basket a eu raison des Diables noirs (74-9)

Chez les juniors, Avenir du rail l'emporte face à l'Etoile du Congo (55-52), AS Thomas a été battue par BC Massengo (57-64). Génération miracle a courbé l'échine devant le Cara (55-73). Chez les cadets, l'Etoile du Congo a dominé AVR (68-46). Génération miracle a dominé Cara (47-45)

Pour le compte de cette saison, les équipes engagées sont logées dans deux poules par catégories sauf chez les dames. La conférénce A chez les seniors hommes mettra aux prises BC Massengo, As Thomas Sankara, Etoile du Congo, Cara, Avenir du rail et Ange noir basketball 2. Dans la poule opposée, on retrouve ANBC 1, Interclub, Patronage, Diables noirs 1, RBC, Liber, RCO et Diables noirs 2. Chez les seniors dames poule unique avec des clubs comme Brazza-basket, Etoile du Congo, ANBC, AVR, Diables noirs, Interclub et ECB.

Chez les juniors hommes, la Conférence A opposera, BC Massengo, AS Thomas-Sankara, Etoile du Congo, Cara, AVR et Génération miracle. Le groupe opposé regroupe ANBC, Interclub 1, Patronage, Diables noirs 1, RBC, Interclub 2 et ECB. Chez les cadets, le groupe A est composé de BC Massengo, Etoile du Congo, Cara, AVR et Génération miracle. Le groupe B, quant à lui, regroupe ANBC, Interclub 1, Patronage, Diables noirs, Interclub 2 et ECB.