Congo-Brazzaville: Léopards A football - L'Argentin Héctor Cúper, nouveau sélectionneur

Ancien sélectionneur de l'Egypte, le technicien argentin Héctor Cúper est attendu à Kinshasa pour un salaire mensuel global de 55 mille dollars américains.

La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a finalement trouvé un sélectionneur pour les Léopards de la République démocratique du Congo après la mise à l'écart de Christian Nsengi Biembe. Le technicien argentin Héctor Raúl Cúper a officiellement donné son accord pour diriger la sélection congolaise lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, dont le début pour la zone Afrique a été reporté au mois de septembre 2021. Dans un message vidéo rassurant en anglais de quelques secondes sur les réseaux sociaux, l'ancien sélectionneur des Pharaons d'Egypte a dit : « Salut, je suis Héctor Cúper, le nouveau sélectionneur de la RD Congo. A bientôt ».

Cette fois-ci, il n'y a pas tergiversation car la Fécofa avait trouvé un accord de principe avec l'entraîneur français Rolland Courbis actuellement consultant à Radio Monte-Carlo (RMC). Mais l'instance faîtière du football s'était empressée de rendre cela public, alors que Rolland Courbis n'avait pas encore arrangé les choses avec RMC où il est lié par un contrat. Aussi avait-il réagi sur les réseaux, soulignant qu'il n'y avait encore rien d'officiel parce qu'il n'avait pas encore signé de contrat. Et le nouveau ministre des Sports, Serge Nkonde Tshembo, qui avait déjà le dossier sur sa table a un peu haussé le ton, soulignant que Rolland Courbis avait déposé sa candidature, via ses agents, pour devenir sélectionneur des Léopards et que la RDC n'avait pas à le supplier.

Ce problème de communication à la Fécofa s'est posé pour la désignation de Claude Makelele comme ambassadeur du football congolais par la Fécofa. Alors qu'il n'avait encore rien dit, la Fécofa a vite divulgué son nom, au risque de mettre en péril le contrat de l'ancien international français de souche congolaise avec le club anglais de Chelsea où il s'occupe de l'encadrement des jeunes. Et Makelele a lui aussi comme Rolland Courbis réagi à la défensive. L'on note ici la responsabilité que l'on engage en signant un contrat en Europe, jusqu'à s'exposer aux poursuites judiciaires. Et la Fécofa devra en prendre note.

Quid sur Héctor Cúper

Les Léopards ont donc un nouveau sélectionneur, avec un palmarès qui parle. Né le 16 novembre 1955, Héctor Cúper est ancien footballeur professionnel dont la carrière s'est déroulée essentiellement en Argentine. Entre 1976 et 1992, il a évolué à Ferro Carril Oeste, Independiente Rivadavia et CA Huracán. Il a à cinq reprises porté le maillot de la sélection d'Argentine. A la fin de sa carrière en 1992, il s'est converti en entraîneur. De 1993 à 1997, il a coaché en Argentine (CA Huracán et CA Lanús), avant de quitter son pays. Aussi a-t-il été sur le banc de RCD Majorque (1997-1999) et Valence CF (1999-2001) en Espagne. Héctor Cúper a aussi entraîné l'Inter Milan en Italie de 2001 à 2003, avec dans sa main le Brésilien Ronaldo. De 2004 à 2006, il était aux commandes du staff technique de Majorque et Betis Séville en Espagne, avant de rentrer en Italie pour conduire Parme FC en 2008.

Héctor Cúper s'est ensuite retrouvé sélectionneur de Géorgie. Entre 2009 et 2014, il a été Aris Salonique en Grèce, de Racing Santander en Espagne, d'Orduspor en Turquie, d'Al Wasl Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Il a tenté l'aventure africaine en devenant sélectionneur de l'Egypte entre 2015 et 2018 jusqu'à la finale perdu à la Coupe d'Afrique des nations 2017 face aux Lions indomptables du Cameroun. Il a fait une pige d'août 2018 à septembre 2019 comme sélectionneur d'Ouzbekistan, avant de trouver un emploi en République démocratique du Congo.

Homme de la situation ?

Héctor Cúper a remporté la Coupe Conmebol en 1996 avec CA Lanus, la Supercoupe d'Espagne en 1998 avec Majorque et en 1999 avec Valence. Hector Cuper, c'est aussi des finales perdues en Ligue des champions d'Europe avec Valence en 2000 et 2001, et de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1999 avec Majorque. Il a été désigné meilleur entraîneur d'Espagne en 2000 avec Majorque (prix Don Balon). C'est en quelque sorte l'homme des situations difficiles qui débarque sur le banc des Léopards pour relancer une sélection qui a perdu de son âme, éliminée récemment de la Coupe d'Afrique des nations dès la cinquième journée des éliminatoires. Et les Congolais attendent de le voir à l'œuvre. Aussi est-il attendu prochainement à Kinshasa, avec trois adjoints, pour un salaire mensuel global de 55 mille dollars américains.