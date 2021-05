Congo-Brazzaville: Clôture du Ramadhan - Une assistance de la Comaco à plus de quinze mille démunis

L'assistance à laquelle ont bénéficié près de trois mille familles pauvres disséminées dans seize provinces de la RDC a été rendue possible grâce aux contributions des imams et de son ONG « Humanity First » (Humanité d'abord), qui ont également permis la visite aux prisonniers civils dans certaines autres provinces du pays à qui la communauté a apporté des dons en vivres et non-vivres.

La Communauté musulmane Ahmadiyya au Congo (Comaco) a assisté plus de trois mille familles pauvres disséminées dans seize provinces de la République démocratique du Congo (RDC). Ce geste rentre dans le cadre du mois sacré de ramadhan qui s'est clôturé le 13 mai.

Grâce aux contributions des imams et de son ONG « Humanity First », cette communauté islamique a également rendu visite, comme l'avait précisé le représentant légal de la Comaco, Amir Khalid Mahmood, au cours d'un entretien avec la presse, aux prisonniers civils dans certaines autres provinces du pays à qui les musulmans membres de cette communauté ont apporté des dons en vivres et non-vivres.

L'Amir Khalid Mahmood s'est, en effet, réjoui que la célébration de ce mois sacré du ramadhan, qui est comme une chance accordée à chaque musulman afin d'améliorer son état spirituel vis-à-vis de Dieu, se soit bien déroulée. Le représentant légal de la Comaco a, par conséquent, recommandé à tous les musulmans de profiter de ce mois de grâce pour implorer à Allah le retour de la paix dans le monde et d'éradiquer la pandémie du coronavirus qui continue qui y sévit.

Le représentant légal de la Comaco a également salué la célébration du ramadhan en RDC, qui est un pays laïc, comme cela se passe aussi chez lui au Pakistan, un pays islamique. « Je n'ai jamais été empêché d'aller à la mosquée pour prier ou pour jeûner. Donc je confesse librement ma foi islamique en RDC comme je pouvais le faire chez moi au Pakistan. Je remercie Allah du fait que même cette fête de ramadhan, nous sommes en train de la célébrer avec beaucoup de liberté et en compagnie de certains chrétiens congolais », a indiqué Amir Khalid Mahmood. Et de noter que le mois de ramadhan est le mois où le Coran, « le livre, qui comprend des conseils pour l'humanité et des preuves claires de l'orientation et des signes divins qui font la distinction entre la vérité et le mensonge », a commencé à être révélé.

Parlant du jeûne, le représentant légal de la Comaco fait savoir qu'en tant que troisième forme pratique d'adoration, celui-ci est obligatoire pour tout musulman majeur, qui n'est ni malade ni en cours de voyage. Après avoir pris un repas avant l'aube du crépuscule du matin jusqu'au coucher du soleil, a-t-il expliqué, il faut s'abstenir de manger, de boire et de s'accoupler. Ce, à l'exception du malade et du voyageur qui doivent jeûner à un autre moment pendant le même nombre de jours.

L'Amir Khalid Mahmood note, en effet, que le véritable but du ramadhan, comme toutes les formes de culte islamique, était de rapprocher les gens d'Allah. Bien que les activités et occupations normales se poursuivent comme d'habitude, pendant cette période, a-t-il dit, l'accent est mis sur les valeurs morales et spirituelles alors que la concentration sur celles-ci était intensifiée, et tout est subordonné à l'objectif principal. Le jeûne, à l'en croire, reste une source de bénédictions infinies.