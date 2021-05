Maroc: Le pays n'a eu de cesse de soutenir les droits des Palestiniens (universitaire)

Fès — Le Maroc, qui a envoyé une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, n'a eu de cesse de soutenir les droits du peuple palestinien et d'œuvrer pour une solution de deux États, a souligné l'écrivain et chercheur-universitaire, Moha Ennaji

"Le Maroc n'a pas abandonné et n'abandonnera jamais la cause palestinienne étant donné le rôle historique que le Royaume a joué en faveur de la paix dans le conflit israélo-palestinien", a déclaré M. Naji à la MAP.

Le président du centre Sud-Nord pour les études et le dialogue interculturel, basé à Fès, a rappelé que "le Royaume a toujours clairement affirmé son adhésion à l'unité du peuple palestinien et à la solution de deux États, à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods-Est pour capitale".

Et d'ajouter que "le Maroc a de tous temps ouvert ses portes aux frères palestiniens, et n'a jamais cessé de manifester son soutien à la cause palestinienne", notant que la classe politique marocaine a exprimé, en toutes circonstances, son appui inconditionnel aux Palestiniens.

"De manière concrète, le Royaume réaffirme, à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, son immense soutien moral et matériel au peuple palestinien et son action en faveur du processus de paix et du rejet des discours extrémistes et haineux", a-t-il relevé.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, rappelle-t-on.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures.