Algérie: Diafat - Booster le partenariat entre les porteurs de projets et les entreprises publiques

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a évoqué, lundi à Alger, des discussions entamées avec le ministre de l'Industrie dans le but de rééditer l'expérience du laboratoire de fabrication (Fablab) initiée avec la filiale du Groupe IMETAL "ALRIM", dans le but de booster ce mode de partenariat entre les porteurs de projets et les entreprises publiques.

Dans son intervention lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon national de l'innovation dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, qui se tient au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, les 17 et 18 mai courant, M. Nassim Diafat a considéré que l'expérience du Fablab initiée avec la filiale du groupe IMETAL est un moyen de "donner plus de crédibilité aux produits des micro-entreprises grâce au partenariat avec des opérateurs économiques".

Le principe de Fablab consiste, selon M. Diafat, à trouver des porteurs de projets innovants qui proposeront leur projet à des entreprises publiques qui pourront devenir leurs partenaires dans ce projet, tout en le finançant.

M.Diafat a rappelé que "plus de 70% des micro-entreprises financées par les différents dispositifs sont issues de la formation professionnelle", en affirmant que "les erreurs qui avaient pu être commises par le passé dans le financement des entreprises ne se répèteraient plus".