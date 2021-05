Algérie: Le pays plaide devant le Conseil de sécurité pour mettre fin à la souffrance des Palestiniens

New York — L'Algérie a plaidé, dimanche, devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, où l'armée sioniste mène une agression contre les Palestiniens qui a fait jusqu'ici plus de 200 morts, dont plusieurs enfants.

Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la "situation au Moyen Orient, y compris la question palestinienne", l'ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies et président du groupe Arabe pour le mois de Mai, a appelé le Conseil de sécurité, à "assumer ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires et à mettre immédiatement fin à l'agression des forces d'occupation et à fournir une protection internationale au peuple palestinien".

A ce titre, M. Mimouni a affirmé au nom du groupe arabe que "les crimes commis par la puissance occupante contre les Palestiniens, notamment les habitants d'El Qods occupée, visant à les évincer de leurs propriétés, sont les principales causes de cette escalade de la violence".

M.Mimouni a réitéré "la condamnation, sans équivoque, des crimes commis par la puissance occupante contre les Palestiniens, qui affectent leurs lieux saints, islamiques et chrétiens, et leur droit à la liberté de culte garanti par toutes les lois et les religions".

L'ambassadeur a mis "un accent particulier sur la nécessité de préserver le statu quo juridique et historique de la ville d'El Qods occupée et des lieux saints islamiques et chrétiens, y compris la mosquée Al-Aqsa".

Condamnant l'agression contre la bande de Ghaza, le représentant permanent de l'Algérie a affirmé que "toute tentative d'imputer la responsabilité de cette escalade de la violence aux palestiniens est inacceptable et sera vouée à l'échec", rappelant que celle-ci "est le résultat direct de la politique d'occupation qui sape les chances de la paix et de l'établissement d'un Etat palestinien".

Il a soutenu que le cessez-le-feu devrait être une première étape et a appelé le Conseil de sécurité, le Quatuor pour le Moyen Orient et le secrétaire général des Nations Unies, à "s'engager résolument pour répondre favorablement à l'appel du président palestinien, Mahmoud Abbas, à tenir une conférence internationale pour relancer le processus de paix, et trouver une solution juste et durable au conflit qui permettrait d'établir un Etat palestinien souverain avec El Qods-Est occupée comme capitale conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU".