Mauritanie: Notre pays participe au Salon international du Tourisme à Madrid

Madrid — Notre pays participe au Salon international du Tourisme de Madrid dont l'ouverture est prévue demain, mardi, dans la capitale espagnole sous le thème: "Fitur 2021".

La Mauritanie prend part à ce salon avec un pavillon, l'un des plus grands de ce genre dans cette foire internationale. Une importante délégation du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme conduite par le directeur de l'Office National du Tourisme (ONT), M. Mahfoudh Ould Jiyid, est déjà sur place pour mettre la dernière main aux préparatifs de ce pavillon pour lui permettre d'accueillir les visiteurs de cette manifestation d'envergure mondiale.

Le Comité organisateur du Salon international du tourisme, FITUR 2021, considère cet événement comme essentiel pour relancer le secteur touristique, à des dates qui permettent de préserver son fort impact international et favoriser ainsi la réouverture professionnelle d'entreprises, de pays et de destinations et l'indispensable relance des activités touristiques au niveau mondial.

À cette fin, les parties prenantes se fixent pour objectif d'optimiser la capacité de rassemblement, d'enrichir les contenus spécialisés et les nouveaux créneaux commerciaux, et de promouvoir des espaces de connaissance pour relancer l'activité touristique nationale et internationale qui constitue l'un des principaux vecteurs de croissance économique dans le monde où le secteur touristique est très important, en tant que grand contributeur au PIB que de pourvoyeur d'emplois.