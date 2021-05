Maroc: Jack Lang, Président de l'Institut du monde arabe - Puisse l'exemple Royal entraîner d'autres pays à faire preuve de vraie solidarité

En apportant en urgence un soutien humanitaire aux citoyens de Gaza et aux Palestiniens, S.M le Roi Mohammed VI "témoigne, une fois de plus, de son respect des peuples et de son attachement à la paix", a affirmé Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA).

Ce geste "fort" et "humain" du Souverain est hautement "emblématique". Il honore l'Afrique et le monde arabe, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP. "L'ami du Maroc que je suis est fier et heureux que Sa Majesté fasse entendre la voix de la raison et de la générosité", a ajouté le président de l'IMA, formant le vœu que l'initiative Royale puisse avoir "une force d'entraînement". Selon le président de l'IMA, "trop de pays sont aujourd'hui indifférents à la situation catastrophique dans laquelle se trouve le peuple palestinien", alors que le gouvernement israélien ne cesse de multiplier les provocations : violation inacceptable d'un lieu saint de l'Islam et éviction de citoyens palestiniens de leurs maisons, a-t-il indiqué.

"Puisse l'initiative puissante, belle et généreuse de S.M le Roi du Maroc susciter d'autres gestes aussi nobles de la part d'autres pays. Puisse-t-elle avoir une force d'entraînement et susciter un élan de solidarité avec la Palestine", a affirmé Jack Lang qui a tenu à exprimer "son sentiment d'infinie gratitude envers ce geste Royal qui honore le Maroc et son peuple". "C'est un geste très beau, très juste et très fort", a assuré le président de l'IMA, exprimant l'espoir que "l'exemple exceptionnel donné par S.M le Roi du Maroc puisse avoir une force d'entraînement et inciter d'autres pays à faire preuve de vraie solidarité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui". "Je suis touché, ému et fier, en tant qu'ami du Maroc par ce geste Royal qui est conforme à l'idéal humain qui est le nôtre à l'IMA", a affirmé Jack Lang, qui a tenu à souligner que "le Maroc a la chance d'avoir un grand Roi qui honore par son attitude toute l'Afrique et le monde arabe".

"Par bonheur, dans cette période absolument accablante, attristante et démoralisante qui ne veut pas se terminer, SM le Roi du Maroc fait entendre une autre voix. Une voix forte, puissante, belle et généreuse. Cela fait chaud au cœur et redonne de l'espoir dans le sens humain. Une fois de plus, je dis merci Majesté !", a-t-il conclu.