Maroc: Les membres de la Chambre des Représentants réitèrent leur solidarité avec le peuple palestinien pour la défense de ses droits légitimes

Rabat — Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des Représentants ont réaffirmé, lundi, leur solidarité constante avec le peuple palestinien pour la défense de ses droits légitimes.

Après avoir souligné la centralité de la cause palestinienne qui revêt une importance capitale pour l'ensemble des Marocains, les représentants des groupes et groupement parlementaires ont hautement salué, au début de la séance hebdomadaire des questions orales, l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, relative à l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Dans ce sens, Mohamed El Hamdaoui, membre du groupe Justice et Développement, a réitéré la sincère solidarité fraternelle avec les Palestiniens dans leur lutte et leur résistance héroïque pour la défense de leurs droits légitimes reconnus par les lois et chartes internationales, tout en condamnant les agressions israéliennes perpétrées notamment dans la Mosquée Al Aqsa, et l'interdiction aux fidèles d'y accéder et aux Maqdissis d'accomplir leurs rites dans la paix et la sécurité.

Exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien pour la défense de sa cause, M. El Hamdaoui a salué l'initiative Royale concernant l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit des Palestiniens, ainsi que toutes les initiatives entreprises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont l'objectif central demeure le soutien et l'appui aux Maqdessis.

De son côté, le président du groupe Authenticité et Modernité, Rachid El Abdi, a indiqué que la cause palestinienne et Al-Qods Acharif sont toujours placés au cœur des intérêts et des préoccupations de la société marocaine, qui a fait part de sa tristesse et sa colère depuis le début des agressions israéliennes contre des civils sans défense, relevant que ces violences ont remis la cause palestinienne au devant de la scène et démontré une fois encore, à travers la solidarité arabe et islamique, que cette question demeure centrale et fondamentale pour les peuples arabo-musulmans.

Il a également exprimé le soutien du groupe à tous les efforts déployés par le Maroc pour mettre fin aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien, affirmant son soutien à tous les efforts et à toutes les actions visant à mettre un terme aux tentatives ayant pour objectif de porter atteinte au statut juridique d'Al Qods Acharif.

Pour sa part, Chaoui Belassal, membre du groupe Rassemblement Constitutionnel, a dénoncé les bombardements aveugles et les destructions menés par les forces israéliennes dans les territoires palestiniens, ainsi que les violations qui portent atteinte au cachet islamique de la Mosquée Al Aqsa et à la ville d'Al Qods.

M. Belassal a, en outre, salué toutes les initiatives de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, qui visent à protéger Al-Qods Acharif et à soutenir la résistance de sa population pour préserver son identité civilisationnelle et sa symbolique religieuse en tant qu'espace ouvert de coexistence entre les différentes religions monothéistes.

Il a estimé que les positions du Maroc vont au-delà des discours, puisqu'elles sont reconnues à l'échelle internationale et traduites par des réalisations sur le terrain, en particulier le soutien apporté aux Maqdissis.

Le président du groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme, Noureddine Mediane a, quant à lui, condamné les agressions israéliennes qui ne feront que renforcer la détermination du peuple palestinien à défendre ses droits légitimes, à recouvrer sa liberté et à établir un État palestinien indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.

Il a, en outre, dénoncé l'escalade actuelle et le mutisme de la communauté internationale face aux agressions israéliennes, appelant la communauté des Nations à assumer pleinement ses responsabilités pour arrêter ces hostilités.

M. Mediane a, en outre, hautement salué la position immuable de Sa Majesté le Roi vis-à-vis de la cause palestinienne et de la protection des lieux saints à Al Qods Acharif, ainsi que le souci permanent du Souverain à apporter le soutien nécessaire et l'aide humanitaire d'urgence au peuple palestinien pour surmonter cette dure épreuve.

Lui emboîtant le pas, le président du groupe parlementaire Haraki, Mohamed Moubdii, a exprimé sa colère et sa vive condamnation des agressions israéliennes, soulignant que la poursuite de ces violences ne peut qu'attiser les sentiments de haine et faire échouer tous les efforts consentis pour la réalisation de la paix et de la sécurité dans la région.

Il a, par ailleurs, hautement salué les efforts de Sa Majesté le Roi ainsi que la haute initiative Royale d'envoyer une aide humanitaire d'urgence au profit du peuple palestinien, dans le cadre du soutien constant et permanent du Royaume à la cause palestinienne juste et de sa solidarité inconditionnelle avec les Palestiniens.

Le président du groupe de l'Union socialiste des forces populaires, Chokrane Amam, a lui aussi réaffirmé la solidarité avec le peuple palestinien pour jouir pleinement de ses droits et établir un Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale, précisant que le Maroc demeure profondément solidaire avec les Palestiniens et ne cesse d'entreprendre des initiatives constantes et continues pour traduire dans les faits cette solidarité massive.

Pour la présidente du groupe parlementaire du Progrès et du Socialisme, Aicha Lablak, la cause palestinienne reste une question centrale qui requiert l'intensification des efforts pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, saluant l'initiative Royale d'envoyer une aide humanitaire d'urgence au profit du peuple palestinien. Une décision, a-t-elle dit, qui s'inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la cause palestinienne et de sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

Elle a également réitéré l'appui absolu et la solidarité totale avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la défense de ses droits légitimes et la création d'un État palestinien indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.