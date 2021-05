Sénégal: Journée mondiale de l'hypertension artérielle - 40% des adultes à Touba sont hypertendus

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré, ce lundi 17 mai 2021, à Touba, la journée mondiale de l'hypertension artérielle, sous le thème: «Mesurer sa tension artérielle avec précision, la contrôler vivre plus longtemps». Selon les spécialistes, 40% des adultes dans la ville de Touba sont hypertendus.

Dans le cadre de cette journée, la ville de Touba a accueilli une rencontre présidée par le Pr Abdou Kane de la Société sénégalaise de Cardiologie, en compagnie des autorités médicales du ministère de la Santé, du représentant du médecin chef de district de Touba et du corps médical.

Cette journée mondiale, en marge de la célébration, a servi de lancement de la caravane nationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Le Pr Kane a évoqué à l'occasion, la stratégie nationale de lutte contre la maladie, et les enjeux et perspectives de la prise en charge de l'Hypertension artérielle au Sénégal. Le cas de Touba a servi d'exemple, pour illustrer les progrès accomplis. Dr Babacar Mbaye, cardiologue à l'hôpital Ndamatou de Touba, ainsi que Dr Aynina Gueye entre autres, ont fait un exposé exhaustif de la situation. Le maître-mot est la sensibilisation communautaire, compte tenu que c'est une maladie fréquente et la plus répandue au Sénégal.

Le thème de cette année, mesurer la tension artérielle avec des outils homologués, est pour rappeler que contrôler et suivre, va permettre aux populations de s'approprier cette prévention en veillant elles-mêmes sur leur tension, en ce de vivre plus longtemps. Que faire pour ne pas être hypertendu ? Il faut, selon les spécialistes, prévenir et se faire dépister pour connaître son statut. Et précise le Pr Kane, 40% de la population adulte de Touba sont hypertendus. Mamadou DIEYE