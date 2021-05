Cote d'Ivoire: Présélections Miss CI 2020 à Dimbokro Dramane Coulibaly veut voir triompher de nouvelles reines pour le rayonnement de Dimbokro

Dramane Coulibaly, Directeur Général de la Lonaci par ailleurs cadre de la région du N'Zi, a émis le vœu de voir triompher des nouvelles reines au niveau national pour le rayonnement de Dimbokro.

C'était le samedi 15 mai 2021, lors de la présélection du concours Miss Côte d'Ivoire dans la région du N'Zi qui a vu Bailly Esther couronnée.

Pour le Directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), le concours Miss Côte d'Ivoire est une institution et un évènement attendu chaque année à travers le pays. « En effet, au fil des années, le concours Miss Côte d'Ivoire a acquis ses lettres de noblesse grâce au professionnalisme, la persévérance et à l'imagination de ses promoteurs », a indiqué Dramane Coulibaly. Poursuivant, il s'est réjoui que la Lonaci, partenaire historique du concours national de beauté et le Comici aient relevé depuis 2020 le niveau de leur partenariat en décidant de réaliser une œuvre sociale de portée nationale d'une valeur de 50 millions Fcfa entièrement financée par la société nationale des jeux.

Cette cérémonie a été également l'occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin d'attirer l'attention de l'opinion publique, ainsi que la conscience collective ivoirienne face à la nécessité et à l'importance de la réconciliation et de la cohésion nationale. « Je voudrais exhorter la population ivoirienne en général et la jeunesse en particulier à un engagement citoyen pour construire durablement une nation ivoirienne plus forte et prospère, une Côte d'Ivoire solidaire, réconciliée qui garantit l'avenir de la jeunesse », a lancé le ministre.

Placée sous le patronage du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, la présélection de Miss Côte d'Ivoire à Dimbokro s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la région dont le préfet de région, préfet du département de Dimbokro, Coulibaly Yahaya et du maire de la commune, Bilé Diéméléou Amon Gabriel qui en assurait le parrainage