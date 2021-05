Cote d'Ivoire: Aliou Touré, formateur à l'institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel - "Voici d'où est venue l'idée d'écrire un livre sur le Cheick Aïma Bouakary Fofana"

La cérémonie de dédicace du livre "Cheick Boikary Fofana, un homme, une vision, une œuvre" a eu lieu le samedi 15 mai 2021 à la grande mosquée du Plateau.

À cette occasion l'auteur de l'œuvre Aliou Touré, formateur à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel a fait savoir d'où est venue l'idée d'écrire un livre sur l'ex-président du conseil supérieur des imams , des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) le Cheick Aïma Bouakary Fofana.

Il a indiqué avoir compilé pendant 19 ans, les faits majeurs de la vie du Cheick Boikary Fofana et que c'est après une visite à son bureau que l'idée est venue d'écrire sur lui. « Ce livre devait sortir de son vivant, mais quand on vit avec quelqu'un, on ne se dit pas tout de suite qu'il va être rappelé à Dieu, je me disais que j'avais le temps. », a dit Aliou Touré.

Il a énuméré certaines sources de son livre :« Ce livre à des sources diversifiées et c'est ce qui le rend riche d'éducation et de savoir-vivre. Plusieurs échanges que j'eus avec lui depuis 1988 à son exil aux États-Unis de 2002 à 2008 jusqu'à son rappel à Dieu. Les conférences qu'il donnait un peu partout en Afrique, certains témoignages de ses amis et alliés dans le combat pour le triomphe de l'islam sont entre autres les sources de ce livre ».

Bakary Fofana, porte-parole de la famille du Cheikh a traduit toute sa reconnaissance à l'auteur et toute la communauté musulmane « Cet ouvrage procure foi, joie et fierté. Par ma voix, la famille Fofana exprime sa reconnaissance à Aliou Touré et à toute la communauté musulmane. Que Dieu dans sa miséricorde bénisse et assiste notre nouveau Cheick Aïma Ousmane Diakité », a-t-il déclaré .

Le livre 'Cheick Boikary Fofana, un homme, une vision, une œuvre" compte 185 pages, il est édité par Les éditions Al hikmah.