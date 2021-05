Congo-Kinshasa: 17 Mai - Journée Nationale de la Révolution et des FARDC Claudine Ndusi invite le monde du travail à apporter un soutien indéfectible aux vaillants soldats des FARDC

A l'occasion de la Journée commémorative du 17 mai, Journée Nationale de la Révolution et des Fardc qui coïncide cette année, avec l'état de siège décrété par le Chef de l'Etat dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, la Ministre de l'ETPS (Emploi, Travail et Prévoyance Sociale), Claudine Ndusi M'Kembe a lancé un vibrant appel.

Elle qui, au nom du gouvernement, a déclaré cette journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, invite, par ailleurs, les congolais, en général, les travailleurs et employeurs, en particulier, à se mobiliser tous azimuts, comme un seul homme, dernière le Président Félix Tshisekedi, Commandant Suprême des Fardc et de la Pnc.

Il en appelle ainsi à un soutien massif aux efforts du gouvernement des Warriors que dirige le Premier Ministre Sama Lukonde, dans un élan de solidarité, de patriotisme, d'unité, d'amour, dans l'union des prières et dans la franche collaboration avec les vaillantes forces armées congolaises engagées au front, que toutes les forces négatives aussi bien locales qu'étrangères qui écument la partie Est de la Rdc, semant ainsi les violences, les tueries et la désolation parmi les paisibles populations civiles, soient et neutralisées et éradiquées.