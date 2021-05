Congo-Kinshasa: SONAS - Les meilleurs agents et cadres dans la production récompensés

C'est désormais une coutume au sein de la Société Nationale d'Assurances (SONAS) SA. Les agents et cadres qui auront excellé dans la production au sein de cette Entreprise publique recevront des diplômes à titre de récompense.

Pour l'exercice 2020, principalement caractérisé par l'apparition de la pandémie à coronavirus, plus de 30 lauréats ont reçu, tour à tour, du Président du Conseil d'Administration, M. Jean-Robert Kumambweni, du Directeur Général, M. Lucien Ekofo Bonyeme ainsi que de Gilbert Badibanga, le Directeur Général Adjoint de la SONAS, des diplômes d'excellence au cours d'une cérémonie organisée, le vendredi 14 mai 2021 dans la salle de conférences de l'Immeuble Reine de la paix, située le long de l'avenue des Huileries, non loin de Fatima, dans la Commune de la Gombe.

Baptisé "le rendez-vous des meilleurs" par la Direction générale de la SONAS, Cet événement a connu plusieurs moments forts parmi lesquels, l'allocution de Lucien Ekofo, la remise de diplômes d'excellence ainsi que le mot des récipiendaires. Bien avant de passer au vif du sujet, tels des bons serviteurs, les "guerriers" de la Société Nationale d'Assurances (SONAS) SA ont imploré la sollicitude du Très-Haut pour le bon déroulement de leur activité.

Prenant la parole après une courte prière, le Directeur Général Lucien Ekofo Bonyeme a invité ses agents et cadres, eux qui sont physiquement aptes et forts, à maximiser les efforts dans l'exercice de leurs fonctions en vue de maintenir haut la bannière de leur entreprise, la SONAS SA. « En marge de la mise à la retraite d'un grand nombre des cadres et agents dotés des qualités techniques accouplées d'une riche expérience dans le domaine des assurances, notre Entreprise ne peut asseoir sa stratégie de marketing et de conquête des affaires qu'avec le concours du personnel encore en activité sous l'accompagnement de la Direction Générale», a déclaré Lucien Ekofo.

Profitant de l'occasion, le Patron de cette entreprise du Portefeuille de l'Etat a, dans le souci de travailler d'arrache-pied pour apporter sa contribution à la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui vise les intérêts du peuple par une gestion impeccable et fiable de la Res publica, annoncé la mise sur pied d'un logiciel qui permettra à la SONAS SA de gagner en temps et en fiabilité dans toutes ses agences : «De connivence avec le Conseil d'Administration, la Direction Générale s'emploie à doter notre entreprise d'un logiciel, outil de travail à la page devant lui permettre d'assurer une gestion fiable et rapide des données sur sa clientèle et par ricochet, sur les producteurs internes», a-t-il épinglé, avant d'encourager tous les autres agents ainsi que les heureux lauréats à doubler les efforts pour être sanctionné positivement à l'issue de chaque exercice fiscal.

«Tout en saluant les efforts des uns et des autres, et loin de nous la prétention d'entretenir un esprit de concurrence déloyale à l'interne, il nous revient de constater et d'encourager les prouesses particulières des producteurs dans les Agences de Kinshasa qui ont mis à la disposition de la Direction Générale les données prises en compte pour une sélection objective des agents et cadres ayant sensiblement émergé dans l'acquisition des affaires», a soutenu le DG Lucien Ekofo.

Bulonza Ntamirira Goretty, le maillot jaune de l'exercice 2020

La compétence est visiblement loin d'être l'apanage du sexe masculin, contrairement à ce que d'aucuns pensent. Parmi les Guerriers de la Société Nationale d'Assurances (SONAS) SA ayant frappé fort, une femme parmi tant d'autres, a su marquer le plus l'exercice 2020 de ses empreintes indélébiles nonobstant la pandémie à Coronavirus, en produisant plus de 500 mille Dollars américains dans son agence de SOCIMAT dans la Commune de la Gombe. A elle, Bulonza Ntamirira, il a été décerné "le Prix d'excellence du Directeur Général". Tous les récipiendaires, pour leur part, ont eu des mots justes pour remercier la haute hiérarchie de leur entreprise pour l'honneur leur exprimé, et ont, par la même occasion, réitéré leur disponibilité ainsi que leur engagement à se mettre toujours au service du pays par le truchement de la SONAS SA.