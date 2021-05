Sénégal: Mise en œuvre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes - Le ministère de l'urbanisme lance une campagne de recrutement de 10 mille jeunes et femmes

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes dénommé Xëyu Ndaw Ñi, le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique lance, à compter du 20 mai prochain, une campagne de recrutement massif pour 10 mille « agents de propreté », jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans.

Ces 10 mille agents de propreté seront constitués selon un communiqué de presse du ministère, de « volontaires de propreté, d'assistants de propreté entre autres). Il sera aussi, d'après le document, de recruter 2000 éco-vigiles, poseurs de pavés, aménagistes d'espaces verts etc sur toute l'étendue du territoire.

Le ministère souligne dans la foulée que les candidats intéressés pourront postuler de trois manières. Ils peuvent en ce sens déposer leur dossier physique au niveau des pôles emploi-entrepreneuriat supervisés par les préfets de département, au niveau des directions et services régionaux ou départementaux de l'urbanisme et enfin au niveau des bureaux de l'Unité de coordination de la gestion des déchet solides (Ucg) à Dakar et dans les régions.

Ils pourront aussi déposer leur dossier de minière électronique sur la plateforme emplois.ucgsenegal.com où ils répondront à un questionnaire en ligne. Le communiqué fait savoir enfin que les intéressés pourront procéder par un entretien téléphonique en contactant le numéro vert 800 40 40 40 disponible tous les jours de 8h à 18h.

Ceux qui opteront pour un dépôt physique devront, à en croire le ministère de l'urbanisme, fournir un dossier constitué d'une demande d'emploi indiquant leurs coordonnées téléphoniques et d'une copie d'un document d'identité.