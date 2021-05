Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère remontée de 34 milliards de FCFA de la capitalisation boursière

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une légère remontée de 33,719 milliards FCFA au terme de la journée de cotation de ce lundi 17 mai 2021, après sa forte chute de 141,932 milliards FCFA de la veille.

Cette capitalisation s'est établie à 4531,023 milliards de FCFA contre 4497,304 milliards FCFA la veille. Celle du marché obligataire s'est retrouvée, en revanche, avec une baisse de 28,496 milliards FCFA, s'établissant à 6257,143 milliards FCFA contre 6285,639 milliards de FCFA la veille.

Les deux indices ont terminé la séance de cotation en hausse. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,46% à 128,37 points contre 127,78 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,75% à 150,56 points contre 149,44 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 448,265 millions FCFA contre 455,011 millions FCFA la veille, soit une baisse de 6,746 millions FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : SITAB (plus 7,36% à 1.970 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1.925 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,75% à 2.845FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 320 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,58% à 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 540 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 1.000 FCFA), BOA Mali (moins 3,57% à 1.350 FCFA), Sicable (moins 3,10% à 1.250 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,44% à 3.800 FCFA).