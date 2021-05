Sénégal: Awa Diop - "Finir sur une CAN, c'est beau et c'est symbolique"

Awa Diop, la handballeuse internationale sénégalaise de l'ATH Handball a décidé de mettre fin à sa carrière.

Awa Diop a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 17 ans sous les couleurs de Besançon. Alors qu'elle a encore la capacité de réaliser de belles choses, Awa a décidé de prendre sa retraite à 29 ans.

La joueuse a rejoint l'ATH Handball en 2014 en provenance de l'ASPTT Strasbourg Handball. Elle jouera le 29 mai prochain, son dernier match avec son club. la Lionne est également passée par l'ES Besançon Féminin, Brest Bretagne Handball, Handball Club de Celles sur Belles et Nantes Atlantique Handball.

« J'ai fait le tour de la question, le tour du handball. J'ai joué dans différents clubs, dans différentes divisions, j'ai disputé plusieurs compétitions avec l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, mes priorités ont clairement changé et le handball ne me permet pas de suffisamment profiter de la vie, de ma famille, de mes amis, du moins comme je l'entends. Même si mon corps pouvait encore continuer quelques années, ma tête est désormais bien ailleurs », a confié Diop dans des propos exploités par Senego avant de poursuivre.

« En fait, j'ai commencé très tôt, mon premier match de D1, je l'ai joué à 17 ans avec Besançon, c'était lors de la saison 2008/2009. Ça fait treize ans que je côtoie le haut niveau, voire le très haut niveau. Alors, je ne sais pas si c'est long ou court, mais en tout cas pour moi, c'était long. Et c'est le moment de raccrocher. Alors oui, je suis en pleine forme, mais quand on fait partie d'une équipe, il faut être honnête avec soi-même, avec ses dirigeants, ses supporters, ses coéquipières. Et moi, j'ai besoin d'être à 100% physiquement, mais aussi mentalement », a -t-elle poursuivit.

Diop a décidé de participer à l'ultime compétition de sa carrière « CAN féminine de Handball 2021 » pour finir en beauté son aventure avec la sélection sénégalaise. La compétition est donc prévue du 8 au 18 juin 2021.

« C'est un bon timing, car l'équipe nationale a toujours été une source de motivation pour moi. Finir sur une CAN, c'est beau et c'est symbolique. Là aussi, je vais en profiter, car je sais que ce sera la toute dernière. Et je suis très contente de finir sur une terre africaine, avec le maillot du Sénégal sur le dos, je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure sortie que celle-là. Et encore une fois, je me donnerai à fond, à 1000% si c'était possible, à 100% au minimum pour le Sénégal, pour mes coéquipières, pour le staff technique avec qui on travaille depuis un moment. L'idée est de terminer à une des quatre premières places pour disputer le prochain Mondial et pérenniser notre position », a déclaré la Lionne avant de se prononcer sur son après carrière.

« Je suis en train de passer une Licence en immobilier et, à côté, je m'implique dans le social et j'aimerais que cela prenne plus de place dans ma vie. Je récolte des fonds pour la construction d'un orphelinat à Saint-Louis-du-Sénégal et je souhaiterais élargir mes actions en direction des enfants et des femmes », a conclu Awa Diop.