Madagascar: Marghe - « Je rêve d'un trio avec Shyn et de Denise »

interview

Marghe composera des chansons en malgache.

Fini l'euphorie après sa victoire samedi dernier, Marghe pense déjà à ses futurs titres. La gagnante de The Voice France 2021 va enchaîner les enregistrements dans les studios une fois de retour à Poitiers. Très attachée à ses origines malgaches, Marghe aimerait partager une chanson avec Shyn et Denise. Elle nous a livré ses impressions après la fin de cette extraordinaire aventure. Interview.

72 heures après le sacre, comment vous sentez-vous à présent ?

« Franchement, c'est incroyable et surtout c'est grâce au public que j'ai remporté la victoire. Mais il faut redescendre sur terre. Je réitère que je suis très honorée et fière d'avoir pu emmener le flambeau malgache à la victoire ».

Comment vivez-vous la vie de « Star » actuellement ?

« Pour le moment, j'enchaine les interviews avec la presse. Une fois de retour à Poitiers, je vais revenir dans le bain en préparant mes futurs titres en studio ».

Le temps de la finale, vous avez uni les Malgaches de tous bords, vous attendiez-vous à cet élan de solidarité ?

« Comme je l'ai dit à d'autres journalistes, nous les Malgaches, nous sommes solidaires et à fond derrière ce qui nous est cher. J'ai vu toutes les publications sur les réseaux-sociaux et ça me touche énormément. Artistes, sportifs, fans et même le président de la République m'ont félicité après la victoire. C'est un honneur pour moi d'être un exemple pour la jeunesse malgache et d'avoir pu apporter du bonheur à la population surtout avec les circonstances liées à la Covid-19. Dans la vie, il ne faut jamais lâcher prise et il faut croire en ses rêves. Et j'aime bien l'adage qui dit, qui ne tente rien n'a rien »

Vous nous aviez parlé de surprise pour Madagascar. Peut-on en savoir plus ?

« Maintenant je peux me projeter plus loin. Mon objectif est de venir à Madagascar car cela fait six ans que je suis revenue au pays. Je n'en dirais pas plus pour la surprise, mais, vous allez voir. En tout cas une chose est sûre, je vais chanter en malgache. C'est dans mes projets ».

Avec quel artiste malgache aimeriez-vous faire une collaboration ?

« J'ai vu la mobilisation de tous les artistes malgaches sur les réseaux-sociaux, Jerry Marcos, Niu Raza, Rak Roots, Joy K, Monica Njava, Shyn et Denise par exemple... C'est juste extraordinaire. Et j'aimerais faire un trio avec Shyn et Denise, c'est un de mes objectifs et j'espère qu'ils verront ce message. Et pourquoi pas aussi avec Niu Raza ».

Avec la visibilité que vous avez gagnée avec The Voice, qu'est-ce que vous pourriez faire pour Madagascar ?

« Tout au long de l'aventure, j'ai mis en avant mes origines malgaches et même après ma victoire, c'était plus fort que moi, j'ai parlé en malgache pour témoigner de ma fierté d'être une Malgache et d'avoir remporté la victoire. Je suis contente que j'aie pu porter haut l'image de Madagascar et ce n'est pas pour rien ».

Et pour vos fans en France, est-ce qu'une rencontre est prévue ?

« L'organisation d'un show-case avec la communauté malgache de France est envisageable, c'est déjà dans mes projets »